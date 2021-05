Pandemirestriktioner och tv-soffor hoten mot VIK:s höga ekonomiska mål

Anmäl text- och faktafel

I och med Västerås IK:s vision om SHL 2024 är klubbens ambition att årligen höja såväl omsättningen som spelarbudgeten för det hockeyallsvenska laget.

Det innebär ett ökat tryck även på VIK:s privatmarknadssida.

Hur mycket måste privatmarknad leverera för att VIK ska kunna infria sina ekonomiska mål som borgar för den sportliga satsning som görs?

– Privatmarknad ska öka med 500 000 kronor per år, säger VIK:s privatmarknadsansvarige Kevin Johansson till VLT-sporten.

Vilken summa har just privatmarknadssidan genererat till VIK tidigare?

– I snitt har VIK:s privatmarknad dragit in 5,5 miljoner kronor per år sedan 2013. Så om vi nu ska upp en halv miljon per år, så innebär det att målet för privatmarknad i år blir drygt 6 miljoner kronor.

VIK kampanjar hårt för att öka försäljningen av seriekort och för att öka antalet medlemmar i klubben. Gulsvart har gått ut med målet att nå såväl 1 000 sålda seriekort samt 1 000 medlemsskap till kommande säsong.

Vad skulle det innebära för privatmarknadsresultaten om de målen infrias?

– Då slår vi alla tiders rekord med hästlängder. Vi har satt väldigt offensiva mål – och det beror på att vi vill flytta fram positionerna och prestera bättre än någonsin på isen. Då är det rimligt att sätta samma mål för organisationen.

Hur många seriekort behöver säljas innan du kan garantera att privatmarknad klarar sitt mål på att dra in 6 miljoner kronor?

– Någonstans kring 750 seriekort. Det beror lite på eftersom olika seriekort kostar olika mycket. Rent generellt så bör allt över 750 sålda seriekort bli ett överskott.

I skrivande stund var 341 seriekort sålda till kommande säsong, hur ser du på försäljningstakten – går det bra eller är det trögt?

– Svårt för mig att uppskatta eftersom jag är ny i rollen och har väldigt lite historiska fakta att titta tillbaka på. Persoligen tycker jag dock att takten är jäkligt bra eftersom det fortfarande inte är kristallklart vad som gäller för nästa säsong, alltså om det tillåts full publik och när i så fall.

Du började din tjänst som privatmarknadsansvarig i VIK den 1 februari, hur hanterar du ansvarstrycket av att få fart på exempelvis VIK:s seriekortsförsäljning?

– Jag har inte kastat in handduken än, ha, ha ... jag njuter av varje sekund i den här klubben och den här rollen. Sedan är det relativt ointressant om jag som individ känner press eller inte. Vi är ett lag i VIK. Spelarna på isen, tränarna i båset och organisationen på kontoret. Vi kommer alla ha bra och dåliga dagar och göra rätt och fel. Det viktiga är att vi gör det som en gulsvart enhet.

Finns det risk för att den potentiella läktarpubliken efter coronasäsongen vant sig vid att titta på hockey från tv-soffan?

– Det vore extremt ickeödmjukt att svara något annat än att jag undrar precis som alla andra gällande den frågan. Jag har inget svar, det har ingen i dagsläget. Den som ger svar spekulerar eller gissar, säger Kevin Johansson.

Och fortsätter:

– Jag personligen tror inte att man vant sig vid tv-soffan ... för det är bedrövligt tråkigt att se på hockey från soffan jämfört med att vara på plats på en arena. Vår seriekortsförsäljning visar också att VIK-arna vill se matcherna här på plats, det är den fakta jag har att analysera kring nu. Jag anser att det är en stark indikator.

Tills sist, kan du utlova att du som privatmarknadsansvarig levererar drygt 6 miljoner kronor som tänkt till klubbens verksamhet?

– Ha, ha, det kan jag inte lova eftersom en stor del av pengarna fortsatt kommer från lösbiljettsförsäljningen. Av privatmarknadsbudgeten 2019/20 kom 41 procent från lösbiljetter. Så jag vågar inte utlova något innan vi vet om vi får ha publik fullt ut på läktarna eller inte. Där sitter vi i händerna på regeringens hantering av coronasituationen, säger Kevin Johansson.