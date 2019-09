Panten firar 35 år – över en miljard flaskor och burkar har pantats i Västmanland

I Pantameras årliga rapport redovisas det hur mycket i snitt varje person pantade, i respektive län under 2018. Västmanland placerar sig på en tolfteplats bland rikets 21 län.

I snitt pantade en person i länet 204 förpackningar under 2018 – vilket är tre fler än rikssnittet. Flest antal pantade förpackningar hade Värmland som toppar listan med 378 förpackningar per person. Sämst i landet på att panta är Kronobergs län, där det pantades i snitt 172 förpackningar per person.

På kommunnivå så Köpingsborna bäst i länet på att panta. Där ligger snittet på 250 förpackningar per person, medan Kungsörsborna är ligger lägst med 111 förpackningar. I Västerås är siffran 200 jämnt.

Siffrorna visar även att Sverige är ett land i framkant när det kommer till att panta.

"Det är enorma mängder pant och det gör oss i Sverige till en förebild, vi är ett av de bästa länderna i världen på att panta. Antalet pantade burkar och pet-flaskor ökar för varje år, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack i ett pressmeddelande.

Under 2018 sparade det svenska pantsystemet drygt 165 000 ton koldioxid. Sedan starten 1984 har pantsystemet gjort en miljövinst på 3 miljoner ton koldioxidutsläpp.

Totalt i Sverige har det pantats 30 miljarder burkar, och 9 miljarder pet-flaskor.

Pant i siffror:

Burken:

* 1984, när pantsystemet infördes pantades 63 procent av alla burkar.

* 2018 pantade vi 86 procent av alla burkar.

* Från 1984 till 2019 har vi pantat cirka 30 miljarder burkar.

Pet-flaskan:

* 1994, när pant på petflaskor infördes, pantades 51 procent av alla Pet-flaskor.

* 2018 pantade vi 83 procent av alla Pet-flaskor.

* Från 1994 till 2019 har vi pantat cirka 9 miljarder Pet-flaskor.