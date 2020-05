Par i Sala trodde de vunnit 50 000 – vann en miljon

Det visade sig nämligen att en vinnare i Örnsköldsvik inte bara haft sju rätt på Lotto, utan även två rätt på tilläggsspelet Joker. Det gav den vinnaren drygt 87 miljoner kronor.

Men samtidigt utlöste den vinsten det så kallade Miljonregnet, där alla vinnare som nästan nådde ända fram på Lotto – det vill säga sex rätt och ett tilläggsnummer – tillförsäkrades en miljon kronor. En av de vinnarna visade sig vara bosatt i Sala, vilket vi tidigare berättat under helgen.

Svenska Spels vinnarkommunikatör har nu nått vinnaren – eller vinnarna eftersom det är ett par i 50-årsåldern. De har haft två rader plus joker stående några år, till en insats av 22 kronor per dragning, alltså 44 kronor per vecka. Nu vann de en miljon.

”Först blev jag väldigt glad för femtiotusen. Sen såg jag att kontot fyllts på med ännu mer vinstpengar. Det var en chock” sade mannen då Svenska Spels vinnarkommunikatör Martin Ridderstolpe nådde honom.

För den som tänker sig att göra om bravaden är det dock klokt att tänka på att chansen att få sex rätt och ett tilläggsnummer är en på 240 161 spelade rader à tre kronor och chansen att få det resultatet under en Drömvinst-omgång sämre än så.

Chansen att få sju rätt är en på 6 724 520 spelade rader à tre kronor. Och chansen att få Drömvinsten är en på 337 915 578 kuponger med minst en Lottorad à tre kronor och en Jokerrad à tio kronor. Oddsen är alltså som alltid när det gäller spel kraftigt i spelbolagets favör.