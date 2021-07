Pasi: Den fantastiska idrottsstaden Västerås

Anmäl text- och faktafel

Du kanske har noterat att VLT under åtta helger i april, maj och juni publicerat en artikelserie med namnet "Lokalpolitikern i sportstaden". Artiklarna publicerades under åtta lördagar på sajten och i appen samt under åtta söndagar i e-tidningen.

De lokalpolitiker som svarade på idrottsrelaterade frågor ställda av VLT-sporten var: Vicki Skure-Eriksson (C), Staffan Jansson (S), Anna Thunell (MP), Amanda Grönlund (KD), Jesper Brandberg (L), Anna Maria Romlid (V), Erik Johansson (SD) och Elisabeth Unell (M).

För dig som av någon anledning kanske missade den artikelserien kommer här en lite mer grafisk sammanställning som ger en generell totalbild över våra lokalpolitikers inställning till ett axplock idrottsfrågor. När VLT-sporten tolkat alla inkomna politikersvar gick det att konstatera följande:

87,5 % HAR EN IDROTTSBAKGRUND

De flesta av våra tillfrågade lokalpolitiker har någon form av idrottsbakgrund, även om det mestadels handlade om utövande under barn- och ungdomsåren.

75 % ÄR MEST INTRESSERADE AV BREDDIDROTT

De flesta av våra tillfrågade lokalpolitiker är mest intresserade av annan idrott än fotboll och ishockey i form av stadens publikmagneter VSK Fotboll och Västerås IK.

62,5 % ÄR SÄLLAN ELLER ALDRIG PÅ LÄKTARPLATS

De flesta av våra tillfrågade lokalpolitiker besöker i normalfall (när pandemirestriktioner ej råder) nästan aldrig våra arenor som idrottspublik. En fjärdedel är dock frekventa idrottsbesökare.

37,5 % VAR SENAST PÅ HOCKEY

Senast våra tillfrågade lokalpolitiker, som sällan är på publikplats i arenorna, faktiskt besökte en arena som idrottspublik så handlade det oftast om ishockey. Och för en fjärdedel om fotboll.

100 % ANSER ATT IDROTTEN ÄR VIKTIG

Alla tillfrågade lokalpolitiker är överens om att idrotten är av betydelse för Västerås.

100 % ANSER ATT VÄSTERÅS ÄR EN IDROTTSSTAD

Alla tillfrågade lokalpolitiker är överens om att Västerås verkligen är en idrottsstad.

50 % ANSER ATT VÄSTERÅS SKA SATSA PÅ UNGDOMSIDROTT

Hälften av de tillfrågade lokalpolitikerna anser att det är viktigast att Västerås stad satsar på ungdomsidrott. Nästan alla övriga menar att en satsning på breddidrott är viktigast. En hävdar att satsning på kommersiella arenor är viktigast.

87,5 % ANSER ATT FRAMGÅNGSRIKA KLUBBAR ÄR VIKTIGT FÖR VÄSTERÅS

Nästan alla tillfrågade lokalpolitiker menar att framgångsrika idrottsklubbar har betydelse för staden.

50 % ANSER ATT EN SATSNING PÅ FOTBOLL OCH ISHOCKEY SKULLE KUNNA VARA BRA FÖR VÄSTERÅS

Hälften av de tillfrågade lokalpolitikerna anser att en hypotetisk satning på fotbollen och ishockeyn skulle kunna vara bra för staden. Hälften är sålunda av motsatt åsikt och menar att andra satsningar är viktigare för Västerås.

Som slutkläm tar undertecknad fredagskrönikör lika burdust som ovetenskapligt sig friheten att klumpa ihop våra lokalpolitiker, som även tar beslut gällande idrottsfrågor, till en enda personlighet – som då med hänsyn taget till majoritetssvaren kan beskrivas så här: Västerås idrottspolitiker testade lite olika sporter som liten. Hen är numera inte speciellt idrottsintresserad ur ett publikt hänseende, men motionerar gärna och följer med intresse sina egna barns idrottande. Hen anser att Västerås är en fantastisk idrottsstad och att barn- och ungdomsidrotten är värd att satsa ännu mer på. De få gånger som hen ändå av någon anledning hamnar på läktarplats i en arena så brukar det vara på en match med VSK eller VIK.

Trevlig helg!

VECKANS TRE HETA

Lokalpolitiken. Väldigt fascinerande att följa – och viktigt för lokala samhällsmedborgare som faktiskt vill påverka utvecklingen i sin hemstad. Lokalpolitiken förtjänar sitt rampljus.

Lokala hockeyn. Stadens ishockeyvänner bara öser på – även om motvinden ibland känns hopplös. Forecheck, forecheck, forecheck – go, hockey!

Lokala fotbollen. Stadens fotbollsvänner sliter envetet vidare – trots att förutsättningarna ibland känns tröstlösa. Sassa, brassa ... go, fotboll!

VECKANS CITAT

Du missar 100 procent av skotten du inte skjuter.

Wayne Gretzky, kanadensisk hockeylegendar av många ansedd som världens bäste hockeyspelare genom tiderna (född 1961).