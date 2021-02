Pasi: Hallå, vi blir sjuka och skadade även utanför kontorstid!

Anmäl text- och faktafel

Personal inom sjukvården i Västerås, Västmanland och Sverige kritiserar med jämna mellanrum bland annat sina löner, arbetstider och arbetsförhållanden.

Detta rapporterar VLT om frekvent.

Men det är inte det perspektivet som denna krönika kommer att handla om.

Nä, det här kommer att handla om kundperspektivet, mer bestämt om användarvänligheten hos primärvården.

Alltså om hur vi samhällsmedborgare uppfattar primärvården, enligt undertecknads upplevelser.

I VLT den 27 januari 2021 stod att läsa om det pressade läget på kvinnokliniken i Västerås med anledning av att flera barnmorskor slutat, skulle sluta eller gå på föräldraledighet.

I den artikeln uttryckte sig Joakim Samuelsson, verksamhetschef på kvinnokliniken, så här: "Det är verkligen den anställdes marknad och jobbar man som barnmorska på sjukhus så är det i princip dygnet-runt verksamhet. Det passar inte alla, även om man vet när man blir barnmorska att man kanske kommer behöva jobba natt eller oregelbundna tider. I primärvården är det mer kontorstid vilket jag förstår kan locka."

I primärvården är det mer kontorstid vilket jag förstår kan locka.

Och då landar vi in på krönikeämnet – kundperspektiv och användarvänlighet inom primärvården.

Vi som blir sjuka eller skadade förvandlas till kunder/användare av primärvården. De som blir riktigt svårt sjuka eller skadade får i regel snabb hjälp via akut eller närakut – i alla fall i Västerås. Den stora massan som är "krassliga" och "halvskadade" vänder sig dock i första hand till angiven familjeläkare eller vårdcentral.

Steg 1 brukar vara att ringa till sin familjeläkare/vårdcentral. Följden av det brukar bli huvudkliande telesvar med massor av inknappningsalternativ, lång väntetid och i bästa fall en kontakt med någon sjukvårdsmedarbetare.

Steg 2 brukar vara att verkligen få en inbokad undersökningstid, vilket sällan blir en tid som passar och som ofta ej ligger i närtid.

Steg 3 brukar vara att besöka sin familjeläkare/vårdcentral för undersökning, vilket ofta innebär väntan bland andra sjuka väntande. Det är sällan som den inbokade tiden verkligen är exakt den tid som du blir undersökt.

Ungefär så. Ur kundperspektivet är användarvänligheten rutten. Upplevelsen är att det mentalt tar emot att söka primärvård eftersom proceduren är så tidskrävande och ickeanpassad till den som söker hjälp.

Undra på det när primärvården till största del är förlagd till kontorstid. Tro fan det att det uppstår telefonköer och att det är ont om undersökningstider att boka in när allt ska pressas in UNDER KONTORSTID!

Sjukdomar och skador är INTE schemalagda till kontorstid, de kan uppkomma när som helst under dygnet.

Med andra ord är primärvårdens verksamhet fortsatt förlagd enligt forna tider då det fanns en läkare i byn som satte sina egna öppettider för sin mottagning. Men det var bättre då eftersom alla i byn på den tiden kände läkaren och kunde ringa hen privat vid behov.

I dag vet vi inte vem vi ringer till, när vi får svar eller när vi får en undersökningstid? Det enda vi vet är att vi kan få svar och en undersökningstid någon gång – under kontorstid.

Då är det dags för punchlinen: Vi kunder/användare vill och behöver ha primärvård dygnet runt.

Svaren på hur detta ska genomföras ligger inte hos oss kunder/användare utan hos beslutsfattare såväl nationellt som lokalt.

På Region Västmanlands hemsida finns följande rader att läsa om uppdraget gällande hälso- och sjukvård: "Vi vill att all vård i regionen ska vara jämlik, tillgänglig och säker. Vården ska möta invånarnas behov, vara allmän och skattefinansierad. Våra utförare ska drivas av att vården håller god kvalitet."

Undertecknad vågar påstå att regionen inte lever upp till tillgänglighet, behov och kvalitet.

Ett ljus i mörket är att Region Västmanland, enligt regionråd Lina Eriksson (L) med ansvar för bland annat primärvård, diskuterar just kundperspektivet:

– Vi pratar mycket om nära vård, om persondelen, att vården är tillgänglig. Vi gör just nu en översyn av primärvårdsprogrammet, där ingår vilka krav som ställs på öppettider. Vi måste utveckla primärvården och få den närmare medborgarna, säger Lina Eriksson till VLT.

Till sist. En växande skara samhällsmedborgare nyttjar numera digitala lösningar som vårdappar, som faktiskt också bekostas av vår undermåliga primärvård. Undertecknad hävdar fortsatt att sjukvård utan personlig fysisk vårdkontakt inte är sjukvård överhuvudtaget.

TRE HETA

Gunnar Wesslund. Den 96-årige västeråsaren har lovat sina barnbarn att han ska bli 100 år. Livsglädje!

Shiori Era. Västeråsaren lämnade ett kärleksbudskap till sin pojkvän Vincent på Västeråsisen. Hjärtevärmande!

Sambo. Den fem månader unga Golden retreivern blev årets "Vintervovve", till glädje för matte Hanna Tunér. Voff!

CITATET

Hälsa är summan av alla de sjukdomar du inte har.

Gerhard Uhlenbruck, tysk professor och immunolog (född 1929).