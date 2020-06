Pasi: Här är en lika genial midsommarnattsdröm som renässansens Lady Gaga

Anmäl text- och faktafel

Denna fredag, den 19 juni 2020, är min första semesterdag – och den sammanfaller med midsommarafton.

Åh, dubbel lycka!

Lyllos mig.

Äh, lägg ner.

Visst, sommarsemestern är en uppskattad period för avkoppling ... men helt ärligt ... både midsommarafton och sommaren 2020 känns lika nedgrävda som William Shakespeare.

Här kan det vara läge att flika in lite upplysning om just Shakespeare för generationer som ej kan beteckna sig själva som varken "gubbe" eller "gumma". Jo, Shakespeare anses av många vara en av världshistoriens främsta dramatiker under renässansen (typ för sjukt länge sedan). Legenden från England var verksam som dramatiker, skådespelare och poet på 1500- och 1600-talet.

Lika nonchalant som slarvigt uttryckt skulle man kunna säga att William Shakespeare var dåtidens Lady Gaga ...

Vilket erbarmligt tjat det blev om herr "Skakspjut", mysko namn (?) – oerhört suspekt, men grejen är att han ligger bakom komedipjäsen "En midsommarnattsdröm" som är ett klassiskt mästerverk som även filmatiserats i olika varianter.

Och där har vi hittat totalkopplingen mellan denna krönika och William Shakespeare. Kanske kan denna lika hjärnkapacitetsutmanande som folkutbildande lappkastkrönika ligga bra till för någon av årets litteraturpriser? Måste påminna mig själv om att be VLT:s lysande kulturredaktör Erik Jersenius kolla upp det vid tillfälle ... (Pssst, Erik ... helst Nobelpriset ... men vilket pris som helst duger ...)

Midsommar ..? Just ja! Jo, denna midsommarafton blir ju bokstavligen som som en midsommarnattsdröm – det går bara att drömma om trolska förväntningar som aldrig blir av.

Med tanke på den evighetslånga coronasituationen och dess direktiv har i alla fall jag, som redan från början är en introvert person (jo, så är det faktiskt), låtit bli att planera ett endaste dugg. Jag har mentalt sedan länge ställt in mig på en midsommarafton utan några som helt extravaganser med familjen inom hemmets väggar.

Återstår att se om familjen är med på noterna? Samtliga familjemedlemmar är vuxna (tyvärr) och bestämmer helt själv över sin tid och sina planer.

Nåja, kontentan kan bli att jag får sitta hemma själv och midsommarnattsdrömma.

Där kom den – kopplingen till ovan nämnda William Shakespears "En midsommarnattsdröm".

Hmm ... den här krönikan börjar kännas genial ... uttryckt på det mest ödmjuka sättet ... naturligtvis ... tro inte annat. Psst, Erik Jersenius ... jag litar på att du upptäcker de litterära guldkornen även i år ... hysch, hysch ...

Nä, men lite potäter och sill på det här så ... den ruggigt äckliga nubben skippar jag. Blä!

Fasen det är ju midsommarafton i dag.

Min semester har börjat.

Och jag kanske kammar hem ett litteraturpris detta coronasvarta år (Jersenius!) ..?

Tjohoo!

Livet är härligt.

PS. Trots att jag nu är på semester kommer VLT:s fredagskrönikor att rulla på som vanligt även hela sommaren. Trevlig midsommar!

VECKANS TRE HETA

Erik Jersenius. VLT:s kulturredaktör är inte bara en allvetande briljant stilist, utan även suverän på att nosa fram skribenter med prispotential.

VLT:s sommarvikarier. Många är redan på plats och jag kan garantera god VLT-journalistik även i sommar.

Sommaren. Alltid minst lika efterlängtad som hockeysäsongen.

VECKANS CITAT

Det har ännu inte existerat en filosof som tålmodigt uthärdat tandvärk.

William Shakespeare, engelsk dramatiker, poet och skådespelare (1564–1616).