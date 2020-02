Pasi: I dag orgasmerar kassaflödet i ett klimax värt 750 miljoner kronor

Anmäl text- och faktafel

En evighetsros i glaskupa för 1 430 kronor? Glöm det!

En dansstång (ser ut som en så kallad "strippstång") för 1 499 kronor? Nej tack!

Det här är vad jag möts av när jag googlar på "alla hjärtans dag 2020 present".

WTF?

Eftersom det är just Alla hjärtans dag denna fredag (14 februari) dyker jag ner i chokladfontänen som marknadsförs i kärlekens tecken för att mätta den glupska kommersiella guden Mammon.

Hur blev det så här, varför skriver jag som jag gör ... cyniskt, känslokallt ... #glädjedödare!

Enligt nordiska museets hemsida härleds firandet av Alla hjärtans dag, eller Vantine´s Day, till vårfester på medeltiden då tjejer och grabbar parades ihop i syften som jag i dag kan misstänka verkar vara lite suspekta.

Alla hjärtans dag-firandet i Sverige tog fart på allvar ganska sent på 1900-talet då vi i Svedala med hull och hår slukade det amerikanska Valentine´s Day-konceptet.

Och näringlivet jublar.

Med all rätt. Enligt Svensk handels analys från 2019 är försäljningen den 14 februari en kassako vars spenar mjölkar manna i extatiskt takt. Kassaflödet orgasmerar i ett klimax som enligt nämnd handelsanalys kommer att generera kring 750 miljoner färska kronor just denna dag i februari, som annars är en svag handelsmånad.

Intressant handelsanalyskuriosa: Yngre personer konsumerar mer än äldre i samband med alla hjärtans dag, i genomsnitt lägger en konsument 500 pix på Alla hjärtans dag-varor ... där blomster och chokladförsäljningen peakar mest.

Fyller Alla hjärtans dag fortsatt sitt ursprungssyfte som handlade om att sprida kärlek på något skumt medeltida vis? Eller är det en handelskampanj av vikt för att rädda butikshandeln i exempelvis Västerås city?

Godhjärtat syfte eller kommersiellt jippo?

Det är nog som med allt annat, att Alla hjärtans dag fyller det syfte som du personligen strävar efter.

Är Alla hjärtans dag en speciell dag då du mår bra av att visa dina nära och kära extra kärlek och överösa dem med gelehjärtan, chokladpraliner, blomsterkvastar, evighetsrosor i glaskupor och dansstänger ... så gör det. Utan skam. Helhjärtat och engagerat.

Om du anser att Alla hjärtans dag är ett girigt pengapungstörstande monster så håll plånboken stängd och njut av att det ändå är fredag.

Personligen ska jag fira med att se Modo-VIK i hockeyallsvenskan. Det är kärlek det också.

Kram på dig!

Trevlig helg!

VECKANS TRE HETASTE

Virpi Saarenpää. 84-åringen orkar inte längre vara ordförande för Finska hälso och handikappföreningen Sisukkaat, men fortsätter ändå med valberedningsfrågor samt föreningens bokföring. Vilken eldsjäl!

Patrik Juhlin. VIK-ikonen kliver in som tränare i Surahammars IF för att rädda den klassiska bruksklubben i hockeyettan. Go, Julle! Go, Sura!

Klas Granström. 43-åringen från Västerås är ny chefredaktör för koncernkollegan Expressen. Onekligen en yrkesroll med sting!

CITAT

Att älska sig själv är början på en livslång kärlekshistoria.

Danskt ordspråk.