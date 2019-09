Pasi: Jag lovar att VLT kommer att bli bättre för er kära publik

Anmäl text- och faktafel

Jag börjar med det väsentligaste innan jag går in på omorganisationen som sker samt på mina egna tankar kring min nya roll.

Prio för er kära läsare/tittare är förstås hur VLT-produkterna påverkas av den omorganisation som jag kommer att nämna lite längre ner i denna text och som utgivare Daniel Nordström informerar mer detaljerat om i samband med denna publicering.

Så hur påverkas VLT?

Det är enkelt att måla upp guld och gröna skogar för att senare sjunka ner i ett träsk, så jag lovar att hålla mig så relevant som möjlig gällande detaljer som jag känner att jag garanterat kan stå för nu och även på sikt.

Så häng med i löfteslistan liknande VLT:s tidigare ”Kan du lova”-kampanj där lokala politiker grillades inför senaste valet.

Fråga: Kommer VLT att bli sämre?

Mitt svar: Absolut inte. Tvärtom. VLT kommer att bli bättre för vår publik – både när det gäller digitala kanaler och papperstidning.

Fråga: Hur ska papperstidningen bli bättre?

Mitt svar: VLT kommer inom kort att ha två så kallade printredaktörer, istället för en, som sitter lokalt i VLT-huset med uppgiften att dagligen planera så relevant innehåll som möjligt till varje publiceringsdag. En av huvuduppdragen är att få till en optimal mix av det som händer i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Det handlar om att värdera nyheter och reportage inom alla bevakningsområden – inklusive lokal sport, som tidigare styrts centralt utanför VLT-huset.

Fråga: Hur kan en mix bli bättre av en omorganisation?

Mitt svar: Genom att vi får tillbaka medarbetare lokalt, medarbetare som tidigare har tillhört och styrts av centrala en enheter. Vi får exempelvis in nio deskmedarbetare till vårt VLT-team som kan fokusera enbart på VLT under kontorstid, vilket i praktiken innebär att vi dagligen kommer att ha en handfull medarbetare som under dagtid kan leverera ännu fler snabba nyheter gällande Västerås, Hallsta och Sura. Även sporten, där vi just ny rekryterar sportchef och sportreporter, blir lokal – vilket innebär att sporten framöver helt kan inrikta sig på idrotten just här lokalt.

Fråga: Hur kan den digitala produktionen blir bättre av en omorganisation?

Mitt svar: Just genom att vi får tillbaka fler lokala resurser som kan fokusera på Västerås, Hallsta och Sura. Genom att vi så tydligt gemensamt kan jobba mot samma mål och ta beslut samt kommunicera om allt inom VLT-redaktionen kommer vi att kunna leverera mer relevant journalistik, relevant journalistik gällande stort som smått. Genom detta kommer vi att skapa en VLT-anda som vi i ärlighetens namn ibland har saknat de senaste åren. Jag vet att vissa sportfans inte gillar när jag ”knycker” sportterminologi, men i mina ögon är en av nycklarna för att vi ska kunna leverera och vara intressanta för vår kära publik att vi tar tillbaka ”mindsetet”: Det är vi som är VLT!

Fråga: Vad menar du med ”Det är vi som är VLT”?

Mitt svar: Att det är vi och ingen annan som ska göra det som behöver göras för att VLT fortsatt ska vara relevant för västeråsarna, "hallstingarna" och "suringarna". Det är vi gemensamt som måste kavla upp ärmarna och göra det som krävs. Alla har samma ansvar kring detta. Och jag är säker på att engagemanget finns bland våra fantastiska medarbetare. Jag har alltid varit stolt över VLT och vi kommer gemensamt att bli ännu stoltare över alla våra produkter.

Okej, då lämnar jag avdelningen politikergrillningsmodell för att inte bli för långrandig och går över till min nya roll i VLT-organisationen.

Jag gläds stort åt att fortsätta mitt samarbete med den transparenta och utvecklingsfrämjande utgivaren Daniel Nordström.

Men jag gör det i en annan roll.

Från att de senaste åren varit administrativ redaktionschef för sju titlar i MittMedia Västmanland/Stockholm blir jag nu redaktionschef för VLT – och ställföreträdande utgivare för Västmanland.

I praktiken innebär det att även jag, efter en överlämningsperiod av tidigare uppgifter, också kan fokusera till 100% på just VLT.

Att få lämna, ur mitt perspektiv, själsdödande administrativa uppgifter för att istället åter få fokusera på journalistiskt innehåll och utveckling är en dröm som går i uppfyllelse.

Jag började som sportfrilansare på VLT 1986 och har under åren hunnit med att vara reporter på Sala Allehanda, reporter på VLT-sporten, ishockeykorrespondent för Veikkaaja (Finland), sportchef för VLT, sportchef för Marknadsområde Västmanland, nyhetschef sport för Västmanland och Dalarna, nyhetschef sport för Västmanland och Örebro, biträdande sportchef för hela MittMedia och administrativ redaktionschef för Västmanland och Stockholm.

Under alla år har jag alltid haft ett kontor i VLT-huset som bas.

Nu blir VLT-huset åter mitt ”permanenta” tillhåll.

Äntligen hemma!