Pasi: Missa inte ögonblicken av lycka – ha koll på det här

Anmäl text- och faktafel

Så vad kan du se fram emot just i dag, fredagen den 8 maj 2020, i tider då coronasituationen fortsatt kväver så många kollektiva sociala upplevelser som i vanliga fall hade kunnat sätta guldkant på vardagen?

Kanske är det läge att upptäcka alla de små sakerna i livet som alldeles för ofta tas för givet och går obemärkt förbi?

Låt nyupptäktsfärden börja.

En underbar vardagsdetalj är kvällar då väckarklockan inte behöver ställas för brutalt drömdödande ringning nästkommande morgon.

Så stanna till en stund i den tanken om just du kan se fram emot att slippa ställa väckarklockan. Sug in frihetskänslan och tanken på att återgå till de urminnes tiderna då människan styrdes av enbart instinkt. Tider då människan sov när den var trött och vaknade när den var pigg.

Kvällar då väckarklockan kan ratas är en underskattad klassiker som faktiskt är hur skön som helst.

Sug in frihetskänslan, tanken av att återgå till de urminnes tiderna då människan styrdes av enbart instinkt.

Beroende på väder kan en promenad oavsett längd i ditt hemkvarter vara som balsam för själen, men bara om promenden kan genomföras i harmoniskt maklig takt då varje steg får ta all tid i världen och vara fri från maniskt stirrande i en mobiltelefon.

Stegen i just ditt rike, ditt hemkvarter, kan vara hur härliga som helst. Om solen dessutom smeker ditt ansikte och värmer din kropp genom kläderna samtidigt som en behaglig bris för de välbekanta vårdofterna till dina näsborrar är vardagsnirvanan nära.

Världsklass i all sin enkelhet.

När magen kurrar kan nästan vad som helst i ditt kylskåp eller skafferi bli en njutningsfull gastronomisk upplevelse om du bara tar dig tid att fokusera på njutningen i det enkla och hittar tålamodet att utforska bassmakerna.

Fokus. Vilken smak är det som får munnen att vattnas av bara tanken?

Begäret kan måhända lindras av en tomat som är sköljd under kallt vatten. Tomater innehåller umami, den femte grundsmaken, och är små mirakel. Tomater är tydligen potatisväxter vars frukter enligt botaniken kategoriseras som bär, men som vi i livsmedelsbutikerna hittar bland grönsaker.

Bara en sådan sak ... visst är tomaten en av livets godsaker.

Nu behöver det ju inte vara just tomater som får munnen att vattnas, men fokus på det livsmedlet som faktiskt ÄR ditt aktuella begär förhöjer upplevelsen.

Förmågan att hitta den stora känslan i det lilla är en effektiv smakförhöjare och kan hittas i vad du än egentligen känner ett begär för – tomater, knäckebröd, vattenmelon, blodpudding, ärtsoppa, ost, morötter, lakrits eller ... ja, "you name it".

Du kan även finna glädje i att fastna för någonting som du inte hade räknat med att bli fascinerad av ... och den självinsikten är också en skön känsloturbo.

De allra flesta har något som man "slögör" – läser böcker, bläddrar i tidiningar, surfar på sajter, löser korsord, spelar spel, tittar på teve, streamar film eller tv-serier.

Det häftiga som kan ske i denna slentrian är att fastna för något som man inte hade räknat med att fastna för. Ta tillvara på det och njut verkligen av känslan av att "just det här var extra kul, intressant, spännande eller roligt".

Själva livet är stort, så stort att du kan missa de små ögonblicken av lycka om du inte är uppmärksam.

God fredag!

VECKANS TRE HETA

Loreen och Ana Diaz. Rykten placerar Västeråsartisterna i TV-succén "Så mycket bättre". Stort.

Västerås vardagshjälte. Det finns så många ... vem är din vardagshjälte?

Kungen. Plötsligt gasade hans majestät till Strömsholms slott i sin nya BMW ... kungligt tidsfördriv.

CITATET

Den som tror på lyckan är lycklig.

Friedrich Hebbel, österrikisk författare (1813–1863).