Pasi: Skärpning Västerås – stoppa missbruket av ”fake news”

Det händer numera att personer hör av sig till VLT och hävdar att länets största nyhetsförmedlare grundad 1831 ägnar sig åt "fake news". Ofta, om inte alltid, handlar det om någon person som av någon anledning helt enkelt ogillar det som vi rapporterat om.

Det är ett fruktansvärt provocerande påstående, men också så ogrundat att pulsen inte höjs ett endaste extraslag hos undertecknad redaktionschef.

Jag vet att vi på VLT har en ansvarig utgivare i Daniel Nordström som månar om att VLT ska efterleva de pressetiska reglerna. En utgivare som även infört länken "Anmäl text- och faktafel" för att våra digitala artiklar enkelt ska kunna klandras till medieombudsmannen om vi faktiskt skulle gjort fel eller tagit ett felaktigt publiceringsbeslut.

VLT, liksom övriga medier med ansvarig utgivare som arbetar på ett pressetiskt sätt, är själva motsatsen till "fake news".

Så hur blev orden "fake news" ett angreppsverktyg även mot VLT i Västerås, Västmanland?

Jo, mycket på grund av USA:s president Donald Trump som den 17 februari 2017 skickade ut detta via sin Twitter: "The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCnews @ABC @CBS @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!"

Där slog denna farsot rot i den allmänna själen och spred sig över världen via personer som verkar ha noll koll på sitt samhälle, noll koll på fakta och noll koll på källkritik. Via personer som hellre söker populistisk bekräftelse än sanning. Via personer som är lättmanipulerade och som gärna vill manipulera andra. Via personer som hyllar Donald Trumps självglorifierande inledande ord i den SVT-sända brittiska dokumentären "Trumps mest kända tweets": "Jag har stort genomslag i sociala medier. Utan sociala medier skulle jag antagligen inte vara här."

Den skrämmande utvecklingen är att orden "fake news" nu felaktigt riktas mot ansvarstagande etablerade medier ... ofta från tvivelaktiga avsändare i olika digitala plattformar. "Fake news" har blivit normaliserade slagord för åsiktsmaskiner utan riktiga belägg, för VERSALskrivande twittrare, för anonyma bild- och länkdelande polariseringsivrare och för fejkkontoskapande personer med samhällsomstörtarambitioner.

Sajten internetkunskap.se citerar Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala universitet, när "fake news" förklaras på detta sätt: "Den ursprungliga användningen avser desinformation som ser ut som nyheter: när någon medvetet manipulerar sanningen eller sprider lögner för politisk, ideologisk eller ekonomisk vinning.

Den andra användningen av begreppet "fake news" är den som USA:s president Donald Trump hjälpt till att popularisera. Då används begreppet som ett slagord för att misstänkliggöra meningsmotståndare, eller för att misskreditera det som inte stämmer överens med ens egen världsbild."

Nu tror jag inte för ett ögonblick att denna krönika kommer att förändra mobbningsbelägna översittare som hellre svänger sig med härskartekniker i form av slagord än faktarelevans ... men lyckligtvis är denna skara i minoritet.

I alla fall i Västerås, Västmanland och Sverige.

Jag har dock ingen fakta gällande det påståendet, det är bara en känsla.

Det återstår att se om "fake news" framöver kommer att användas på ett korrekt sätt.

Jag hyser större hopp för Västerås, Västmanland och Sverige än vad jag gör gällande USA i det avseendet.

