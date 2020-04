Pasi: Spelschemat för VIK suger – underkänt av flera anledningar

Anmäl text- och faktafel

Herre Gud, jösses Amalia och vojne, vojne vad vi hockeyvänner saknar att följa den lokala ishockeyn från läktarplats i marknadspotentialmässigt usla ABB Arena Nord.

Det var den 11 mars 2020 som ett coronaorosglest Rocklunda senast bjöd oss på stämning och VIK-vinst när de gulsvarta besegrade Vita Hästen med 5–2 i premiäromgången av den hockeyallsvenska slutspelsserien ... som sedan hastigt bara upphörde att existera.

Lita på att det hålls tummar som aldrig förr för att starten av hockeyallsvenskan säsongen 2020/21 verkligen ska bli av den 11 september 2020 enligt spelschemat som nyligen släpptes ut i offentlighetens ljus.

Men vad är det för spelschema som har spikats?

WTF!

Jag förstår och instämmer i den kritik som har framförts i VLT via VIK-supports ordförande Jimmie Jimmie Andersson.

Han är inte nöjd.

Undertecknad, som verkligen tittat på spelschemat ur det gulsvarta publikperspektivet, är inte heller nöjd.

Bland annat av följande anledningar.

Premiär borta mot Västervik den 11 september: Här finns det flera osköna faktorer. Med Västeråsögon sett är en bortapremär alltid en nitlott. Motståndarlaget är ett "halvljummet" gäng som helt saknar de historiska rivalitetsaspekterna med Västerås. Premiärdatumet är lite för tidigt, vilket innebär att det senare under säsongen kommer längre "glapp" mellan matchdatumen. Tummen ned för denna premiär.

Hemmapremiär mot Tingsryd den 16 september: En alibipremiär (hemmapremiär) smäller aldrig lika högt som match ett på en säsong ... och när den väl kommer så står ännu ett "halvljummet" gäng utan historisk rivalitetsaspekt för motståndet. Fnys.

Back to back-möte med AIK den 18 och den 19 september: När motståndet äntligen andas klassiskt rivalmöte så trycks det in två matcher på två dagar. Den 18 september är det AIK–VIK och den 19 september VIK–AIK ... varför? Dessutom kommer alltid match ett i back to back-mötena att vara mer hypad ... och i detta fall har förstås AIK hemmaplan då. Öken.

Ihopklämt 2 oktober och 3 oktober: Nog för att hockey är kul, men att lägga Almtuna–VIK på kvällen fredagen den 2 oktober för att sedan pressa in VIK–Södertälje på sen eftermiddag lördagen den 3 oktober är bara onödigt. Är det verkligen någon som tror att spelkvaliteten inte påverkas till det sämre när spelarna ska ladda om inom loppet av 22 timmar? Sjukt onödigt.

Vecka 41: Efter fem matchfria dagar bjuds det på en fajt – VIK–Tingsryd (förstås) ... på hela veckan. Snark.

Vecka 43: Efter sex matchfria dagar bjuds det endast på en bortafajt denna vecka – BIK Karlskoga–VIK lördagen den 24 oktober. Inte en hemmamatch för VIK på hela veckan alltså. Irriterande.

Jätteglappet i november: Inte en VIK-match den 1–10 november ... och sedan blir det två raka matcher mot Västervik (förstås) – borta den 11 november och hemma den 13 november. Snyft.

Mellandagar utan matcher på "Rockis" är nästan som att sabba julen.

Hemmamatchbristen i december: Den 18 december spelar VIK hemma mot Kristianstad, sedan kommer inte nästa hemmamatch förrän den 4 januari 2021 (Björklöven). Mellandagar utan matcher på "Rockis" är nästan som att sabba julen. Grinchigt.

Låt oss sätta stopp där – med tillägget från supporterhåll som kritiserar det ringa antalet lördagsmatcher för Västerås IK.

Glasklart är att det finns hockeyvänner i Västerås som anser att spelprogrammet för hockeyallsvenskan 20/21 suger.

Betyget: 1 gurka av 5 möjliga.

Frågan är om någon i hockeyallsvenskan som inte är från Västerås bryr sig om just Västerås?

Känns högst tveksamt.