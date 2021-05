Pasi: Supervärvningen lyfter VästeråsIrsta till Sverigetoppen

Anmäl text- och faktafel

Presskonferens av VästeråsIrsta HF i Stadshotellet, som livesändes av VLT-sporten på vlt.se. Onsdagen den 5 maj skickade verkligen signaler om att handbollen i Västerås vill gå på offensiven.

Redan i tisdags gick VästeråsIrsta ut med löftet om en satsning.

Och på onsdagen klargjordes satsningen.

En ruggigt viktig pusselbit för damlaget i SHE var den förväntade presentationen av nyförvärvet Ulrika Olsson, som senast spelade i Skuru. VLT har tidigare rapporterat om att VI varit i kontakt med Olsson – samt om att uppgifter gjorde gällande att just Ulrika Olsson skulle presenteras på presskonferensen.

Så blev det.

Och värvningen av den rutinerade offensiva poängspelaren Ulrika Olsson visar med eftertryck att VästeråsIrstas damer siktar högre än kvartsfinalspel. Ett anfallsäss av Olssons kaliber kan mycket väl vara den lilla kryddan som innebär att VI ska räknas bland topp 4-favoriterna i SHE säsongen 2021/22.

Helt ärligt, VästeråsIrsta ska också med tanke på traditionerna från Irsta HF-tiden vara ett topplag på damsidan i Sverige.

VI-ordföranden Tomas Högström hyllade värvningen av vänsternian Ulrika Olsson:

– Det här har stor betydelse för handbollen och idrotten i Västerås, för handbollen i Sverige och SHE.

Frenne Båverud, tränare och sportchef för VI:s damlag, var lyrisk även han:

– Vi får in en spelare som dominerat matcher under flera års tid. Nu när Ulrika kommer in kan vi sikta högre. Som truppen ser ut nu är vi bland de fyra lag som slåss ska om SM-finalplatserna.

Stjärnvärvningen Ulrika Olsson var nöjd med sitt klubbval och flytten med flytten till Västerås:

– Jag kan vara med att bidra till att VI tar de små extrakliven. Jag började min spelarkarriär som utpräglad skytt, men nu är jag mer en spelsmart skytt som hjälper andra på banan att bli bättre också.

Kontentan av onsdagen den 5 maj: VästeråsIrstas damer är att räkna med på allvar säsongen 2021/22.

TV: I tv-spelaren ovan kan du se VästeråsIrstas presskonferens i repris.