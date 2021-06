Pasi: Vaccinbokningen – som ett förhatligt godisregn

Anmäl text- och faktafel

Nu när vi är inne i juni månad 2021 har allt fler av oss involverats i det medicinska godisregnet som kallas för vaccinering mot covid-19.

Jag vet inte hur lätt det har varit för var och en att få en tid för just coronavaccinering, men för undertecknad upplevdes det som ett klassikt godisregn.

Likt ett sötsuget barn väntade i alla fall jag på att vaccineringen skulle gå in i en fas som innebar att just undertecknad med hänvisning till aktuell åldersgrupp (50-plussare) skulle få möjligheten att få en färsk Pfizerdos i högerarmen.

Och när den dagen inföll svepte vaccineringstiderna in som ett godisregn med 20 sötsaker – som kastades ut till något som liknade ett barnahav bestående av femtioelva sockersuktare.

Ut med armbågarna, på med skygglapparna och raketstart in i massan för att kunna rycka åt sig en bit efterlängtat Pfizersnask.

Men det hjälpte föga.

Alla femtioelva gjorde likadant och bevisligen blev alla utom 20 utan "snarr" (vaccindos).

Gråt och tandagnisslan. Buhu, hu, huuuuuu ... region Västmanland släppte ju vaccintider som skulle kunna gå att boka via 1177.se med hjälp av bank-ID eller via telefon ... dumma, dumma, dumma regionen ...

För den som ändå fortsatt suktade efter godis/vaccin fanns det ju bara en sak att göra ... att knyta näven in fickan och envetet fortsätta att försöka boka vaccineringstid via 1177.se.

Surfa in på sajten, klicka på vaccineringar för Västmanland, klicka på boka tid för dos 1, klicka sig igenom hälsofrågorna samt intygandet på heder och samvete, välja vaccineringscentral, logga in via bank-ID där det såg ut att finnas ledig tid, notera att det inte längre fanns någon ledig tid, logga ut och stänga webbläsaren.

Börja om ... och upprepa proceduren igen ... och igen ... och igen ... och igen ...

Sedan följde breddandet av perspektiv från vaccineringscentraler i Västerås ... till Hallstahammar ... Surahammar ... Fagersta ... Kolbäck ... tills det till slut synes helt slumpartat äntligen dyker upp en liten polkagrisbit.

För min del dök polkagrisbiten upp i Sala ... och efter tre dygns frekvent inloggande på 1177.se fann jag mig i att det krävdes längre bilåkande, på inte alls ur arbetssynpunkt lämplig tid, för att få dos 1 av Pfizervaccinet. (Måste som en parentes ge en eloge till vaccineringscentralen i just Sala som var mycket välorganiserad.)

Telefonbokningsmöjligheten då? Personligen kändes den hopplös tämligen snabbt efter telefonsvarsbudskapet som lät ungefär så här: "Det är många som ringer just nu. Var vänlig försök senare. Klick."

Så vad är det för budskap jag vill föra fram med denna krönika?

1) Jo, att det kan upplevas oerhört stressande att bokning av en vaccineringstid ska bli ett längre projekt där frustration byggs upp mot "de djävlarna" som på något övernaturligt sätt direkt bokade upp alla erbjudna vaccineringstider.

2) Att ur användar-/kundperspektiv vore det uppskattat med EN (!) inloggning på 1177.se för att få upp en lista på alla lediga vaccineringstider i önskat område – för att sedan kunna göra sitt val därifrån.

3) Att den som är tillräckligt sötsugen ändå till sist belönas med en godisbit.

Glöm inte det mitt i vaccinbokningsfrustrationen. Även om allt känns hopplöst, så kommer alla som vill ändå till sist att få sina doser.

Men jag har som sagt upptäckt att jag hatar godisregn.

Jag föredrar definitivt en pralinask som levereras hem till mig.

Trevlig helg.

TRE HETA

VLT:s sommarvikarier. De första har redan anslutit och de flesta kommer att ansluta denna månad. Alltid välkommet med ny energi och nya perspektiv när ordinarie VLT-medarbetare går på välförtjänt semester.

Vaccineringen mot covid-19. Som vi har väntat på doserna som kan ta vårt lokalsamhälle mot en mer normal vardag – förhoppningsvis så snabbt som möjligt.

Juni. Snart nationaldag ... och midsommaraftonen kommer allt närmare. Juni är en månad som alltid värmer – åtminstone själen.

VECKANS CITAT

Bra medicin smakar alltid beskt.

Odaterat anonymt ordspråk från Japan.