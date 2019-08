Patienter som andas fel kan få stora bekymmer – ny tjänst i Hallstahammar ska råda bot på problemet

Anmäl text- och faktafel

Hallstahammar var ett av tio utvalda apotek som fick vara med i ett pilotprojekt när en ny hjälp till patienter med astma och KOL skulle utvecklas. Projektet, som gått under namnet Inhalationscheck, pågick under våren och sommaren och är nu avslutat. På apoteket i Hallstahammar gick startskottet redan den första april. Trots att projektet rundades av nu under sommaren är det inte slut än, utan det handlar snarare om en uppstartsfas där en ny tjänst för astma- och KOL-patienter ska kunna erbjudas på alla Apotek hjärtats butiker runtom i landet.

– Vi kommer försöka få ut den här tjänsten på så många apotek som möjligt under hösten. Kunderna har tyckt det har varit bra. Och vi har kunnat se att vi kan hjälpa till, säger Maria Calles, projektledare för Inhalationscheck.

Att patienter inhalerar, andas in, sin medicin fel är ett vanligt förekommande problem. Endast var tredje patient har korrekt inhalationsteknik och effekten av felaktig användning är stor, enligt studier.

– Om man inhalerar fel kan man bli sjukare och kan behöva mer medicin. Kortisontabletter och även antibiotikakurer kan behövas ibland. Och även sjukhusinläggning, säger Maria Calles.

– Livskvalitén blir sämre om man inte kan andas ordentligt.

Vanliga fel som patienter gör är att de håller inhalatorn fel när de ska mata fram en dos eller att de inte håller andan tillräckligt länge efter att de har tagit, inhalerat, dosen. Då kan konsekvensen bli att medicinen stannar i munhålan i stället för att den kommer direkt ner i lungorna där den hör hemma. Det kan i sin tur få konsekvenser, enligt Maria Calles.

– Det kan leda till att man blir mera sjuk. Får lunginflammation. Och då behöver man äta antibiotika.

När VLT besökte apoteket i Hallstahammar för att höra mera om projektet bjöds det på skådespel. Maria Calles spelade patient medan Mohamad Hassan fick gå in i sin vanliga roll som apotekare, där han under projektets gång redan hunnit hjälpa kunder med deras inhalering.

– Då var det här din medicin. Men jag tänkte fråga dig. Senaste tiden har vi upptäckt att många patienter använder sina inhalatorer på fel sätt. Vill du visa mig hur du använder din inhalator?

– Ja, det kan jag väl göra, svarar Maria Calles.

Nu är första steget avklarat. Där apotekaren får se hur patientens inhalator ser ut. Då är dags för steg två där patienten får visa hur den använder sin inhalator.

– Jag tror jag vet hur man gör. Jag tar ju av den där och sedan skakar jag lite så. Trycker ner, sådär. Så brukar jag göra. Ser det bra ut? frågar Maria Calles samtidigt som hon knäpper och trycker på sin inhalator.

– Faktiskt inte så helt. Inte helt bra. Är det okej om jag visar? svarar Mohamad Hassan.

Där är steg tre påbörjat och nästan klart när Mohamad Hassan kollar vilka fel patienten har gjort med sin inhalator. Efter väntar steg fyra. Där gäller det för Mohamad Hassan att visa kunden hur den ska göra för att få i sig medicinen på rätt sätt.

– Du har gjort lite fel här, jag tänkte visa dig. Framförallt: Man måste skaka inhalatorn. Upp och ner. Tre till fem gånger dagligen.

– Oj, det har jag missat, säger Maria Calles.

– Det vara bara ditt första fel. Andra felet du har gjort: Du har tryckt knappen ner, men inte släppt den upp.

– Jaha. Oj. Nej, det missade jag.

– Så du måste trycka ner den. Och sedan släppa den upp. Och sedan, andas ut, stoppa munstycket i munnen och sedan andas in jättedjupt. För att få rätt dosering. Sedan behöver du se till att hålla andan i fem sekunder och sedan är det klart.

Proceduren avslutas med steg fem, att apotekaren verkligen säkerställer att kunden kan använda sin medicin på ett korrekt sätt.

– Vill du visa mig igen nu hur du gör? frågar Mohamad Hassan.

– Ja, jag kan prova en gång till, säger Maria Calles.

– Absolut, varsågod, säger Mohamad Hassan.

– Då ska vi se. Skaka så här då?

– Ja. Upp och ner.

– Okej. Sedan trycker jag ner så. Och sedan sa du att jag skulle släppa upp och sedan tömma lungorna?

– Ja, precis. I fem sekunder. Jättebra.

– Så! Var det bättre? frågar Maria Calles.

– Ja, precis. Någon fundering nu?

– Nej. Jag får prova det här och se om det funkar bättre då, avslutar Maria Calles som med sin fantasi fick föreställa sig hur en patient skulle kunna ha agerat.

Under augusti och den kommande hösten kommer inhalationstjänsten fortsätta erbjudas till astmatiker och patienter med KOL på apoteket i Hallstahammar. Planen är att det ska vara en del av utbudet även längre in i framtiden.

Maria Calles har gjort intervjuer med tolv patienter som har tagit del av tjänsten. De har tyckt att rådgivningen har varit bra och att de lärt sig något nytt, enligt den utvärdering Maria Calles har sammanställt. Flera av de tolv kunderna har efter besöket glömt någon av instruktionerna och skulle därför behöva påminnas efter besöket.

Pilotprojektet som nu har övergått i en tjänst är kopplat till Apotek hjärtats verksamhet. Om andra apotek har liknande projekt eller erbjuder en liknande tjänst är inte klarlagt. Sedan avregleringen 2009 finns flera olika företag som innehar apotek, staten har inte längre något monopol. Detta innebär att vad som erbjuds mellan olika apotek kan skilja sig åt.