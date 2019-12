Patrik, 20, var tungt drogberoende och kriminell – flydde till Västerås för ett nytt liv: ”Jag har kidnappat folk”

Anmäl text- och faktafel

– Jag tänkte att jag var odödlig. Folk dog i droger, men jag kunde inte dö, de som dog visste bara inte hur de skulle använda det. Jag förstod inte allvaret. Men allt det där har gett mig konsekvenser nu. Jag är inte samma person som jag var förut. Cancern har säkert något med mitt missbruk att göra. Min kropp har tagit enormt mycket stryk, säger Patrik, som egentligen heter något annat.

Han kom till Västerås från en annan svensk stad för att kunna lämna brottsligheten bakom sig, distansera sig från den kriminella miljö där han spenderat sin uppväxt. Trots att han placerades i ett tryggt familjehem tillsammans med sina syskon redan som nyfödd präglades hans liv av framförallt hans biologiska pappas glorifierande ord om det kriminella livet.

– Han pratade mycket om sitt förflutna. Det var då man såg riktig glädje i hans ögon, han pratade alltid gott om det. Han pratade om livet i gängen som att det var ett brödraskap, man kunde alltid känna sig trygg. De stod upp för varandra oavsett vad som hände. Han sa aldrig att det var dåliga saker som jag borde hålla mig borta från, som en förälder borde säga till sitt barn, säger Patrik.

I dag är Patrik själv nybliven pappa. Hans dotter är snart ett år gammal och kärleken till dottern och flickvännen har blivit det som motiverat honom att kämpa för ett nytt liv. Hans kropp har däremot fått utstå mycket trots hans unga ålder, och att läka det som nästan tio år av drogmissbruk skapat har han förstått kommer ta tid.

– Jag har gått igenom mycket, i dag är mitt minne lika med noll. Jag vill inte kalla mig lätt handikappad men jag har blivit ganska trögtänkt, ibland fattar jag ingenting. Min kropp är svag och min empati är typ lika med noll förutom när det kommer till flickvän, barn och familj. Mitt humör vänder snabbt, jag blir förbannad för minsta lilla. Det är mycket med personligheten som inte är som förut. I början så funkade jag knappt när jag var påverkad, men nu, nu funkar jag typ inte när jag är nykter.

När Patrik var runt tio år gammal provade han och en kompis droger för första gången. När han var 15 började han begå brott för att finansiera missbruket, och i 17-årsåldern han drogs allt djupare in i droghandeln.

Det var i rollen som skuldindrivare som han skulle börja begå de allvarligaste brotten som i dag finns i hans belastningsregister. Listan är lång och han kan själv inte minnas allt han dömts för.

– Jag har kidnappat folk, misshandlat dem ute i skogen. Jag vill inte riktigt gå in på detaljer, men lite sånt där. Skrämma dem, jag vill inte släppa dem förrän de har fixat fram pengarna på något sätt. Om det var någon som hade varit riktigt svår att hantera eller vad man ska säga då släppte man loss den, tog kläderna sedan fick han springa i några mil naken tills han kom hem, säger Patrik.

Brotten blev allt allvarligare och när Patrik hamnade i en situation där han skulle göra ett lokalt gäng en större tjänst kulminerade allt.

– Det blev vändpunkten i mitt liv som gjorde att jag inte ville vara en del av det här längre. Det var en kille som jag var skyldig pengar så jag skulle betala honom. Han hade tagit någonting och bestämt sig för att han skulle försöka utpressa mig. Så han sa att han skulle ha mer än vad jag egentligen var skyldig, annars skulle han ge sig på min flickvän. Då svartnade det för mig, säger Patrik

Det som hände sedan resulterade i flera timmar i häktet för Patrik. Killen som han varit skyldig pengar överlevde skadorna han orsakade honom, men valde att inte vittna.

– När jag satt där var det jag tänkte mest på om jag kommer missa min dotters uppväxt på grund av det här, om de kommer att komma och hälsa på mig i fängelset. Jag var inställd på att jag skulle åka in. Men eftersom de inte hittade tillräckligt med bevis blev jag frisläppt.

Efter det hamnade Patrik i ett slags limbo. Han förlorade sin lägenhet och spenderade några månader som hemlös tills han fick möjlighet att lämna allt bakom sig. Nu ser livet annorlunda ut, han får stöd av KRIS, Kriminellas rätt i samhället, går på NA-möten och får mycket hjälp från sin familj med målet att få ett jobb.

Patrik tror att det bästa, om man vill lämna ett kriminellt liv, är att flytta och börja om. Han har sett personer indragna i miljöer med droger och kriminalitet som egentligen vill sluta och hoppa av.

– Jag vet själv hur det är. Om man ska hålla sig nykter ska man kämpa för sig själv men för de flesta missbrukare tycker man bara skit om sig själv. Annars skulle man nog inte utsätta sig för det där. Jag har min flickvän och min dotter och jag kämpar för dem tills jag är stark nog att kämpa för mig själv.

Patrik kan trots det fortfarande känna en dragning till kriminaliteten, känna igen impulsen.

– Visst ibland kan det vara jobbigt att gå in i en affär och hitta några snygga kläder som man vill ha och börja tänka att man ska sno dem, men nej. Eller när man ser en bil som står på tomgång för att någon har sprungit in en snabbis, då är det svårt att låta bli att hoppa in i den själv och köra iväg. Jag leker fortfarande lite med tanken ibland men det är ingenting jag skulle riskera.

Nu ser han fram emot att i framtiden flytta ihop med sin flickvän och dotter. När han besökte dem på förlossningsavdelningen visste han att han skulle göra allt för att finnas där för sin dotter. Det betyder just nu att fortsätta arbeta för ett nyktert liv, men också att bekämpa den cancer som läkarna hittat i hans kropp.

–Det var i april som jag fick runt 40 graders feber. Det gjorde ont överallt i båda njurarna och blindtarmen, allting liksom. Då kunde de inte hitta något, de trodde det bara var någon typ av infektion. Efter ett tag försvann det, men det har känts som att det hugger till inifrån. Sedan eskalerade det, nu säger de att det är en tumör men de vet inte om den är godartad eller ej. Det är jobbigt, men just i dag mår jag bra, säger Patrik.

* Patrik heter egentligen något annat.