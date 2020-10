Per Helge har följt årets Nobelpristagare under många år – gav ut Louise Glücks dikter redan 1981

Anmäl text- och faktafel

Det var den 10 oktober som det tillkännagavs att den amerikanska poeten Louise Glück tilldelas årets Nobelpris i litteratur.

– Jag tycker att det var ett ovanligt positivt val – en bra poet som ingen blev särskilt överraskad över, säger Salapoeten Per Helge.

Det är en Nobelpristagare som han har bra koll på.

– Jag har alla hennes böcker. Det är en poet som går ganska lätt att läsa men däremot ger det lite att fundera över.

Har du träffat Louise Glück?

– Nej. Hon tilldelades Tranströmerpriset i år och hade det delats ut i Västerås i våras hade jag säkert träffat henne, säger Per Helge.

Coronapandemin gjorde dock att det inte blev någon ceremoni med prisutdelning i år.

Det finns tre översatta volymer av hennes poesi utgivna på svenska.

Men det finns faktiskt fler av hennes översatta dikter som är utgivna på svenska. Redan 1981 kom det ut en antologi på svenska med poesi från USA, den innehöll dikter av 17 poeter, och en av dem var Louise Glück.

Antologin hette ”Försångare” och gick ut som årsbok i prenumerationen på tidskriften Rallarros.

Fem unga entusiaster och poeter i vardande, en av dem var Per Helge, hade startat kulturtidskriften Rallarros 1973. Några år senare utvidgade de och satte också igång ett förlag med samma namn.

– Vi hade ganska många prenumeranter, så det blev en hygglig upplaga av ”Försångare”, sisådär 1 000 exemplar, som gick ut direkt. Jag minns hur min mor, som just då var på besök hos oss, och vår elvaårige son Emil hjälpte till att förpacka utskicket, under några flitiga timmar runt vårt köksbord i Ransta, säger Per Helge.

Redaktör för ”Försångare” var Stewe Claeson.

– Stewe och jag hade träffats en tid innan, vid en uppläsning, och han vände sig till mig och undrade om vi på Rallarros var intresserade av en antologi med amerikansk poesi. Jag sa genast ja, och lyckades övertyga mina redaktionskamrater om saken, berättar Per Helge.

”Försångare” är väl vid det här laget i det närmaste bortglömd men själv behövde Per bara gå in i en av garderoberna hemma i Västerbykil och få syn på en viss bokkartong för att bli påmind.

– Den innehåller 20-30 kvarblivna exemplar av antologin, som överlevt i nästan 40 år.

Nu låter Per dem komma fram i ljuset och röra på sig. Han har levererat en litet antal av rariteten till Ewerlöfs bokhandel i Sala.

Boken är på 200 sidor och värt att nämna är att det var Per Helge som gjorde bokomslaget. Han har gjort flera bokomslag genom åren men omslaget till ”Försångare” var hans allra första.