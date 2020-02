Per Svedlund har försvarat misstänkta brottslingar i 25 år: ”Det är en tävling för mig”

Anmäl text- och faktafel

Han själv menar att han har en enorm erfarenhet som är svår att slå. Han är också den som har flest uppdrag i Västmanlands tingsrätt, vad gäller brottmål. I år firar Per Svedlund 25 år som försvarsadvokat.

– Jag arbetat med brott och straff en lång tid, eftersom jag är polis från början. Jag har företrätt ligaledare och grovt kriminella genom alla år och de har egentligen bara tyckt att det varit bra att jag är polis i grunden, de ser det som en styrka, säger Per Svedlund.

För mig är det en tävling, det måste jag erkänna

Advokatbyrån och kontoret har Per Svedlund i Fagersta. Dagen till ära har skrivbordet blivit städat, annars brukar det inte gå att se det för alla papper berättar han. Per är dock sällan på plats på kontoret, då schemat ständigt består av att åka runt i hela Sverige och företräda klienter.

– Jag har skaffat mig massor av kundkontakter som spridit sig. I dag har jag exempelvis en klient som sitter häktad i Luleå misstänkt för mord. Det är en kille från Västerås som väljer mig fast han sitter där uppe, och så går det till många gånger. Det är väldigt stimulerande, det vore värre om ingen frågade efter en.

Sedan några år tillbaka försöker Per Svedlund endast jobba med brottmål, då han fått så många klienter och för att han tycker att det är roligast. Intresset och glädjen över arbetet har också gett utdelning. En stor bedrift i karriären är att han lyckats få upp sex stycken mål i Högsta domstolen. Det har enligt honom gjort att han fått en viss respekt i juristkåren och fick under en period äran att föreläsa på åklagarutbildningen om försvarsrollen.

– För mig är det en tävling, det måste jag erkänna. Det kanske blir jobbigare då men jag antar att man blir bättre också. Ska man lyckas, så är det lite som idrott. Det är de som är hängivna och håller på jämt, som oftast blir bäst. Men min fru brukar säga man inte behöver bli som mig, man kan bli en vanlig advokat också.

Under de 25 år han arbetat har det blivit en hel del mål. Vissa har han till och med glömt inser han när han sitter och kollar igenom gamla artiklar från FP, VLT och kvällstidningarna.

– 2007 och 2008 företrädde jag ligaledaren i en utpressningshärva i Västerås. Det är Västmanlands största rättegång genom tiderna och hölls i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Vi höll på 75 dagar i tingsrätten och 50 i hovrätten. Hela miljön och tillvaron var speciell. Det var många kollegor som sa att jag aldrig kommer få uppleva det igen och det kommer jag nog inte heller få. Det kommer jag dock aldrig glömma, säger Per.

Enligt Per kommer han lägga karriären på hyllan när han fortfarande är på topp, men han hoppas att det dröjer några år till. Under tiden, när han behöver lite avkoppling, ja då finns idrotten menar Per och drar fram sitt medlemskort i AIK ur plånboken.

– Det här kortet har jag sedan många år tillbaka, så jag går och tittar på match på Friends Arena varje år. Då jag kan släppa jobbet, i alla fall i några timmar.

Mer om Per Svedlund

Ålder: 58 år

Bor: I Fagersta/Sundbyberg

Familj: Fru, tre barn och tre barnbarn (ett fjärde barnbarn är på gång)

Intressen: Idrott, helst fotboll (AIK) och längdskidor