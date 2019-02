Prins Carl Philip inviger Rally Sweden på Färjestad Travbana

Måndag:

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid alpina VM i Åre.

Tisdag:

Avskedsaudienser. Kung Carl Gustaf. Plats: Kungliga slottet.

Företräde för vd Peter Wiwen-Nilsson, Race for the Baltic. Kronprinsessan Victoria närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Onsdag:

Prins Daniel besöker Pratham Swedens projekt "Swedish Industry for Quality Education in India". Plats: New Delhi och Guwahati, Indien.

Medaljutdelning. Kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Plats: Kungliga slottet.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid avtäckning av en byst av August Strindberg. Plats: Kungliga slottet.

Torsdag:

Prins Daniel besöker Pratham Swedens projekt "Swedish Industry for Quality Education in India". Plats: New Delhi och Guwahati, Indien.

Prins Carl Philip närvarar vid Rally Sweden i Karlstad.

Kung Carl Gustaf närvarar vid invigning av SCA:s nya massafabrik. Plats: Östrand.

Fredag:

Prins Carl Philip närvarar vid Rally Sweden i Karlstad.

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid alpina VM i Åre.

Lördag:

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid alpina VM i Åre.

Söndag:

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar vid alpina VM i Åre.