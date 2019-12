Pinsamma missen – när Lidström kom till buren: ”Sämsta intervjun jag någonsin har gjort”

– Nu kommer jag att vara ärlig ..." inledde Abadi.

– Men nu kommer det in hockeymän, så jag tänker bara fråga – vilka är ni?

Så inleddes intervjun på tisdagseftermiddagen när Nicklas Lidström, Patrik Zetterberg (sportchef VIK) och Hugo Mellinger (Viksängsskolans ishockeyprofil och VIK) kom till glasburen på Stora torget för att marknadsföra klubbens legendarmatch som äger rum på onsdagen till förmån för Musikhjälpen. Den sänds för övrigt på vlt.se med start 11.45.

Nicklas Lidström presenterade sig som "en gammal hockeyspelare", och fick ett stort jubel från torget.

Därefter ombads han rabbla upp sina meriter. Bland annat Stanley Cup-bucklor, VM-guld, OS-guld, med mera.

– Nu skäms jag för att jag inte har någon koll, sa Abadi, för att snart gå vidare med att säga:

– Men vi har ju också Hugo och Nicklas här.

Sedan gav hon det ett försök till:

– Så här: vi har alltså Nicklas, vi har Patrik och vi har Hugo här (men nu pekade hon på fel personer när hon läste upp namnen).

Därefter sjönk hon ihop, och sa:

– Nej, det här är den sämsta intervjun jag någonsin har gjort. Jag måste gå nu.

Visst kan man förstå utmaningen i att hålla reda på så många namn, men fadäserna stannade inte där. I den röda informationsrutan som alltid syns längst ned till höger i bild gick det att läsa:

"Henrik Lidström har vunnit ..."

Nicklas "Lidas" Lidström, en av världens främsta hockeyspelare genom tiderna, tog dock det hela med ett leende, och signerade efter intervjun en Detroittröja – vilket Farah Abadi lovat en kompis att fixa.

Efter onsdagens match mellan VIK legendarerna och Viksängsskolans ishockeyprofil kommer legendarernas matchtröjor att signeras och auktioneras ut. Dessutom går alla intäkter från matchen till Musikhjälpen.

Men engagemanget stannar inte där.

Under VIK–Björklöven på onsdagskvällen kommer publiken uppmanas att bidra med swish via jumbotronen – ett grepp som Gulsvart fått samtliga lag i Hockeyallsvenskan att haka på under omgången.

– Eftersom vi gör det centralt kommer det förhoppningsvis generera mycket pengar, sa Patrik Zetterberg.