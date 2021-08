PLANEN: Patienter ska vårdas mer hemma: ”Största omställningen någonsin”

Anmäl text- och faktafel

Nära vård.

Ett diffust begrepp som dyker upp lite här och var inom regionpolitiken. Men vad är det för något – nära vård?

Det är namnet på det program som i slutändan ska resultera i en omställning av hela vården. Programmet sker i samverkan mellan Region Västmanland och länets kommuner, men initiativet är taget på nationell nivå och finansieras med stadsbidrag.

Anledningen till att programmet ens kom till hittar man i det faktum att vi blir allt fler och vi blir allt äldre. Med ålder kommer sjukdomar och ett ökat vårdbehov, något som dagens sjukvård kommer få svårt att klara av. Man ser också att den psykiska ohälsan ökar och man behöver göra något åt det.

– Programmet handlar om att vi ska gå ifrån det vi i dag kallar regionsdriven hälso- och sjukvård och kommunal hälso-och sjukvård till att skapa en gemensam hälso- och sjukvård, säger Mattias Damberg som är områdeschef för Nära vård och är ansvarig för omställningen för Region Västmanlands del.

– Som invånare ska man inte behöva känna av varifrån jag får min vård i framtiden. I dag är det väldigt uppdelat men i framtiden ska man få känslan av att det är en sammanhängande kedja. Det är den största förflyttningen hälso- och sjukvården har gjort hittills, där det är fullständigt fokus på individen i mitten, säger Sara Fredin som är programsamordnare för Nära vård.

– Mycket handlar om att man inte ska behöva söka akutsjukhuset i samma utsträckning som man gör i dag, utan att man ska kunna få mer avancerad vård närmare hemmet, säger Mattias Damberg.

Konkreta exempel på vad omställningen kan innebära är att mobila vårdteam som kommer hem till patienten i stället för att patienten åker till sjukhus.

Det handlar också om en ökad satsning på ett förebyggande arbete där man vill stärka upp hälsocentren för att de ska kunna arbeta mer på att invånarna till exempel ska sluta röka och leva mer hälsosamt.

Tidsplanen är på nationell nivå satt till 2027, men när omställningen väl är på plats kommer det handla om vårdutveckling snarare än en pågående process.

– Det är väldigt tidigt i arbetet men det som vi kommit långt med, och faktiskt blivit uppmärksammade för nationellt, är hur vi har jobbat med samverkan. Ända sedan 2019 har vi arbetat intensivt med att skapa en bra relation och dialog med kommunerna i länet, säger Mattias Damberg.

Han fortsätter:

– I Västmanland har vi har valt att ha dialogen och samverkan som grund för hela programmet, i stället för att vi på regionen ska sitta och skriva stora rapporter om hur man ska göra. Något vi inte minst nu under pandemin sett varit oerhört viktigt.

Vissa projekt som ingår i programmet Nära vård är redan på plats: till exempel mottagningen för tidiga insatser som riktar sig till barn från noll till två år där man misstänker minst två diagnoser. Ett annat exempel är att palliativa kliniken har ett projekt där de åker runt i alla länets kommuner och utbildar personalen inom äldreomsorgen. Något annat som är på gång är att alla kommuner och regionen ska ha ett gemensamt journalsystem.

– Under pandemin har kommunerna kunnat ha så kallad läsjournal, alltså att de har kunnat läsa journalen men inte själva kunnat redigera. Där har vi sett jättegoda effekter som också har hjälpt oss framåt i det här arbetet och där vi ser att en gemensamt journalsystem i hela länet skulle vara gynnsamt, säger Sara Fredin.

– I Västerås stad har man redan samma journalsystem som regionen, och vi jobbar med att försöka ansluta alla andra kommuner, säger Mattias Damberg.

Trots allt det som redan är igång är den största delen i programmet just nu att informera och att alla ska få samma bild av vad det är man ska göra egentligen.

Är de som ska ge vård beredda på omställningen?

– Det inte är konkret än hur det ska bli, och det kan heller inte vara konkret än. Sedan innebär detta olika grad av involvering för olika yrkesgrupper. Det är väldigt viktigt att alla ser sin del i det här utvecklingsarbetet så det inte kommer någon annan och säger: så här ska vi göra. För att kunna vara beredd på en förändring så måste man vara med och jobba fram den, säger Mattias Damberg.

Något annat stort som händer inom Region Västmanland är uppbygganden av det nya akutsjukhuset. Krockar de här två sakerna något vis när Nära vård jobbar för att komma bort från den sjukhustunga vården och akutsjukhuset ska bli ett toppmodernt sjukhus?

– Av det jag har fått till mig har man, när man har beräknat antalet platser på det nya akutsjukhuset, tittat på behovet som finns framöver - om man också kan behandla folk i hemmet. Det är klart att all vård inte kan ges hemma och så ska det inte vara, men den delen av vården man kan ge hemma för till exempel en äldre multisjuk patient som har hjärtsvikt, för att undvika att den patienten måste åka in till akuten 10-15 gånger per år. Det blir värdeskapande för patienten och det blir också mindre belastande för akutsjukhuset. Så projekten hakar inte i varandra tydligt men de är ändå parallella, säger Mattias Damberg.