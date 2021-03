Planerade vaccinationer pausas – flera tusen påverkas

Anmäl text- och faktafel

Folkhälsomyndigheten tog beslut om att pausa användningen av vaccinet tills den europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar blivit klar. De misstänkta biverkningarna har innefattat bland annat blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar hos några få personer, några fall i Sverige har inte rapporterats.

– Vi har på morgonen fått information om att Folkhälsomyndigheten pausar all vaccination med AstraZenecas vaccin tillsvidare. Orsaken är att man utreder ett eventuellt samband mellan en ovanlig form av blodlevringsrubbning och vaccinet, säger Jonas Ekström, överläkare och vaccinationssamordnare Region Västmanland, i regionens pressmeddelande.

I länet påverkas cirka 3500 invånare som bokats in för vaccination denna vecka och ytterligare 2500 under kommande två veckor om pausen. Samtliga som bokats in för vaccination kommer att kontaktas eller få en kallelse med ny tid hem med posten. Om man inte hör något så gäller enligt pressmeddelandet den tid man fått för vaccination.

– Den som redan fått sin första dos av AstraZenecas vaccin behöver inte vara orolig, men ska vara observant på om man inom två veckor från vaccinationen får blåmärken eller hudblödningar (blå-röda prickar/fläckar i huden) utan att man slagit sig. Man ska då kontakta sjukvården för en bedömning, säger Jonas Ekström i pressmeddelandet.

Fas 2 av vaccinationen kommer som en följd av pausen i användningen av Astra zeneca-vaccinet att förlängas.

Astra zenecas vaccin uppges ge ett gott skydd mot covid-19, totalt har cirka 17 miljoner vaccindoser givits.