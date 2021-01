Poängräddarens osäkerhet – när klassmålet granskades: ”Tog längre tid än jag trodde”

Det blev en rätt svängig tillställning spelmässigt mellan det gulsvarta hemmalaget och gästande Björklöven. Det slutade med att VIK fick jaga kvittering i den tredje perioden och väl där var det Daniel Öhrn som höll sig framme.

På ren tennismanér slog Öhrn in pucken klockrent bakom Isak Mantler i gästernas mål.

– Benker ska slå in den, sen tar den på någon och åker upp i luften. Jag tror bara det är jag som ser var pucken kommer och så väntar jag ned så att den var under ribban, då slog jag in den. Det var väl lite tur inblandat men det var skönt.

Men frågan kvarstod om han träffade pucken under ribban eller om det skulle räknas som hög klubba. Domarna valde, efter lite osäkerhet som det verkade, besluta att videogranska målet. Även målskytten själv var till en början inte helt säker på sin sak.

– Jag var inte helt säker och frågade i båset, men jag hade ändå känslan att det var grönt. Alla i båset sade att det var lugnt så då kände jag mig ganska säker. Det tog lite längre tid än jag trodde med granskningen faktiskt. Men det var skönt.

För efter en kort stunds videogranskning dömdes alltså mål och VIK hade kvitterat.

Är det bara tur eller finns det talang och skicklighet bakom ett sådant mål?

– Det är lite både och, sen är det lite tur bakom också. Det går ganska fort så jag försökte bara träffa och lyckades den här gången.

Även om målet räddade en poäng till Gulsvart och tvingade fram en förlängning fick Öhrn och hans lagkamrater inte med sig mer än så från matchen. Detta då Björklövens Sebastian Manberg avgjorde matchen 47 sekunder in i förlängningen.

– Det är väl en besvikelse med en poäng och vad som saknas vet jag inte. Vi kanske måste vara jämnare genom hela matchen i alla fall. Är vi jämnare över hela matcher så kommer vi att börja vinna.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

VIK–Björklöven 2–3 efter förlängning (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (9.06) Alexander Lunsjö (Sebastian Benker), 1–1 (15.12) Axel Ottosson (Tyler Vesel, Alex Hutchings).

Andra perioden: 1–2 (8.49) Alexander Wiklund (Axel Ottosson, Sebastian Selin)

Tredje perioden: 2–2 (11.36) Daniel Öhrn (Sebastian Benker)

Förlängning: 2–3 (0.47) Sebastian Manberg (Axel Ottosson, Alexander Deilert)

Skott: 24–32

Utvisningar, VIK: 2x2 min, IFB: 1x2 min

Domare: Petter Norman, Peter Lyth