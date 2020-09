Poängräddarens starka känslor – efter sköna upphämtningen: ”Kan vara vändningen”

0–2 i baken mot ett av seriens bästa lag tidigt i andra halvlek – och en ny VSK-förlust såg ut att ha fått spiken i kistan.

Men Grönvitt reste sig på ett urstarkt sätt hemma mot J-Södra. Emil Skogh dunkade in kvitteringen med sin vänsterfot, och på tilläggstid var det sedan David Engström som blev poängräddare när han via stolpen nickade in 2–2-målet bakom Frank Pettersson. En poäng som dessutom lyfte VSK från en kvalplats, som man under några timmar hade efter att Dalkurd tidigare på lördagen fått med sig en poäng mot Akropolis.

Det var en känslofylld Engström som firade målet, och en del känslor hängde fortfarande kvar när han kom ut ur omklädningsrummet en stund efter slutsignalen.

– Det var jävligt skönt. Jag tycker vi har tjänat ihop till det under säsongen. Jag är jävligt trött på att skylla på oflyt och så, men visst känns det ändå som att vi har haft oflyt säsongen igenom. Det är skönt att vi äntligen kan få lite medflyt. Det var jävligt mycket känslor faktiskt att få in den bollen, säger han till VLT-sporten.

Vad är det för känslor som kommer över dig när bollen går in?

– Vi är i en tuff situation, och det är en tuff serie. Det här vi håller på med betyder mycket för oss spelare, och man vill prestera på den nivån vi vet att vi kan. Det är jäkligt skönt att få utdelning efter ett tags motflyt.

I underläge 0–2 var det nog få som trodde på en upphämtning. Men VSK visade prov på styrka som orkade resa sig, och på nytt få med sig ett kryss mot ett bra J-Södra.

– Jag hade matchen igenom en bra känsla, att vi allt mer kände att det är vi mot alla andra nu. Nu gäller det att vi går ihop och gör allt i vår makt för att ta varje poäng och göra varje mål vi kan göra. Jag hade verkligen känslan att vi skulle ta minst en poäng. Jag trodde på det hela vägen in, och det tycker jag vi gjorde bra hela laget som inte gav upp.

Du säger vi mot alla andra – hur mycket nås ni och påverkas av det som skrivs, bland annat i VLT, och det som sägs bland supportrarna när det går tungt?

– Det är ingenting som jag tycker påverkar oss direkt så. Det är väl mer att man känner att vi själva också är missnöjda med hur det har gått. Vi vill visa att vi kan bättre, att vi är ett bra lag och kan klättra i tabellen.

Vad tror du den här upphämtningen betyder för framtiden, utöver en poäng?

– Jag tror det betyder jättemycket. Jag tror absolut det kan vara vändningen på vår säsong. Det är en tredjedel kvar, jag ser bara möjligheter. Jag vill bara att nästa match ska komma nu och sikta på tre poäng där. Det spelar ingen roll vilka vi möter. I den här serien skulle vi kunna slå vilket lag som helst.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–Jönköpings Södra IF 2–2 (0–1)

Mål: 0–1 (42, straff) Amir Al-Ammari, 0–2 (63) Moustafa Zeidan, 1–2 (73) Emil Skogh, 2–2 (90+2) David Engström

Varningar, VSK: Moussa Traoré, Filip Almström Tähti. J-Södra: –

VSK (4-2-3-1): Anton Fagerström: Jesper Florén (ut 69), David Engström, Sean Sabetkar, Filip Almström Tähti – Moussa Traoré (ut 58), Jonas Hellgren – Filip Tronêt, Albin Sporrong, Emil Skogh (ut 87) – Karwan Safari (ut 69).

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Johansson (in 58), Pedro Ribeiro, Brian Span (in 87), Calle Svensson, Justin Salmon (in 69), William Videhult (in 69).