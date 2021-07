Polis slog till mot lägenhet – man åtalas för grovt brott

Anmäl text- och faktafel

I januari i år observerade en polispatrull en man i 20-årsåldern som lämnade en port på Vega. När mannen kontrollerades hade han pepparspray och kniv på sig, något som ledde till att man beslutade att husrannsakan skulle göras i den lägenhet från vilken mannen kom i från.

I lägenheten, tillhörande mannens 51-årige pappa, hittades en liten mängd narkotika. Men i ett förråd tillhörande samma lägenhet, gjordes ett betydligt större fynd.

Där hittades vad polis på plats uppskattade var närmare 20 kilo narkotika i form av hasch. Narkotikan var uppdelad och paketerad och förvarades på olika platser i förrådet; i en flyttkartong, en väska och i en papperskasse.

Efter tillslaget häktades både far och son, misstänkta för grovt narkotikabrott. Sonen nekade till brott, medan pappan erkände att han haft narkotikan.

På onsdagen, närmare sju månader efter tillslaget mot lägenheten och förrådet på Vega, åtalas nu pappan vid Västmanlands tingsrätt.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning ska pappan haft vad som efter analys landade på drygt 16 kilo cannabisharts i syfte att överlåta detta till andra personer.

Pappan erkänner att han har haft narkotikan, men nekar till att han ska ha haft den i syfte att sälja den vidare.

I polisförhör, har 51-åringen förklarat varför han hade narkotikan i sin ägo:

– Det är narkotika som jag har hittat. Min tanke var att jag skulle gå med det till polisen, men jag har ett spelberoende vilket gjorde att jag övervägde att försöka sälja det istället.

Under ärendets gång, har fler personer, förutom pappan och hans son suttit frihetsberövade. Samtliga, förutom just 51-åringen har försatts på fri fot under våren.

Huvudförhandlingen mot 51-åringen hålls den 28 juli.