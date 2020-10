Polisen vädjar om tips efter mordet på Gideonsberg

Anmäl text- och faktafel

Polisen söker ytterligare tips och iakttagelser efter mordet strax innan midnatt 18 september.

Mordet skedde utanför en port på Violstigen och ingen person är ännu gripen.

Enligt vittnesuppgifter sprang en gärningsperson först från brottsplatsen för att sedan lämna området på en motorcykel eller moped.

Polisen är främst intresserad av om någon har gjort iakttagelser av denna motorcykel eller moped i anslutning till händelsen.

Enligt polisen finns det också vittnesuppgifter om en person som i anslutning till händelsen går från Svärdsliljegatan i riktning mot brottsplatsen på Violstigen för att sedan eventuellt uppehålla sig nära brottsplatsen och iaktta polisens arbete.

Den personen vill polisen komma i kontakt med för att höra om personen har gjort iakttagelser som kan vara intressanta i ärendet.

Polisen skriver följande på sin hemsida: "En uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information om händelsen, både före, under och efter det inträffade".

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida "Tipsa polisen".