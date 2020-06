Poliser arbetade i Köping – bar på coronaviruset

Anmäl text- och faktafel

Enligt SVT har tester som polisen valt att göra på personalen i Köping visat att flera poliser som arbetade i helgen bar på coronaviruset. Testerna gjordes efter att flera fall av smitta bekräftats.

– Det var bekräftad smitta på några medarbetare och eftersom det är en arbetsplats där vi arbetar nära varandra, fick vi rekommendationen av regionen att testa all personal. Under helgen fick vi några fler positiva svar och all personal är inte testad ännu, säger polisområdeschef Robert Wallén till SVT.

Polisen ska ha vidare kontakt med region Västmanlands smittskydd för att besluta hur man ska gå vidare.