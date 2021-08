Polisman körde på rullskridskoåkare – slipper åtal

Anmäl text- och faktafel

VLT har tidigare berättat om olyckan. Den inträffade strax före klockan 07 en torsdagsmorgon vid Mimerkvarteret, i korsningen Södra Ringvägen- Gjutare Granströms gata.

En polisman, som inte var i tjänst, hade krockat med en man som kom åkande på rullskridskor. Den påkörda mannen, som var på väg till jobbet, fördes i ambulans till akuten på sjukhuset.

Mannen blev inte allvarligt skadad men han fick skrap- och blåmärken. Han fick stanna kvar på sjukhuset till kvällen.

I polisförhör dagen efter berättade mannen att hans fot hade kommit in under framdäcket på polisbilen och han hade dragits ned under bilen och släpats med någon meter.

När bilföraren hade stannat stod ena framdäcket på mannens mage. Han skrek åt föraren att backa, vilket denne gjorde.

Mannen menade att olyckan berodde på den dåliga sikten i korsningen. Å andra sidan tyckte han att bilföraren borde ha kört mer försiktigt just på grund av den skymda sikten och att det är både övergångsställe och cykelpassage där.

Polismannen, som körde bilen, misstänktes till en början för vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik och för att inte ha iakttagit väjningsplikt.

Chefsåklagare Lena Kastlund vid särskilda åklagarkammaren, som utreder brott som poliser misstänks för, har nu beslutat lägga ned förundersökningen, enligt Nyhetsbyrån Siren. Hon påpekar att det inte finns några vittnen till händelsen.

– Enligt bilförarens uppgifter har han färdats väldigt långsamt mot korsningen som var delvis skymd. Tror han uppgav cirka fem km/tim eller liknande. Polismannen uppgav också att han tittat åt bägge håll när han kom till korsningen.

Den rullskridskoåkande mannen färdades fortare, enligt Lena Kastlund. I förhöret berättade mannen att han åkte i ”lite över 20 km/tim” men att han saktade ned något före korsningen eftersom sikten var skymd av buskar. Han såg aldrig bilen förrän han blev påkörd.

Lena Kastlund pekar på rullskridskoåkarens skyldighet i en sådan situation, enligt trafikförordningen:

– Den som färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Jag har därför ansett att bilföraren inte varit så oaktsam att det varit straffbart.