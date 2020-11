Poltergeist – en kuslig klassiker om kärlek på liv och död

“Poltergeist” är ett ursprungligen tyskt ord som kan översättas som “knack-ande” eller “buller-ande”, och beskriver ett särskilt sorts spökfenomen där dörrar slår igen och steg knarrar, möbler välts omkull eller förflyttas genom rummet, ljuskronor och lampor börjar svänga och saker kastas genom luften utan påvisbar orsak. Det är också en benämning för oförklarliga läten som jämmer, klagan, skrik eller skratt som hörs utan att någon tycks göra dem.

Det var just i Tyskland som de första rapporterna om poltergeists kom under tidig medeltid. Genom seklerna har många försök gjorts för att förklara och bortförklara dem, det har hävdats att det i själva verket är människor som i smyg orsakar ljud och händelser eller att det är hjärnspöken i form av illusioner, minnesförvrängningar eller rent önsketänkande. Ibland har poltergeist påståtts egentligen vara naturfenomen som starka luftströmmar, blixtar och åska eller jordskalv.

Enligt spiritisterna är poltergeists en slags andar och parapsykologerna har velat förklara dem som utfall av människors mentala krafter. Den berömde schweiziske psykoanalytikern Carl Gustav Jung var mycket intresserad av fenomenet och tänkte sig att människor just genom okända mentala krafter kunde påverka fysiska förlopp. I en diskussion om ämnet med sin österrikiske kollega Sigmund Freud visade Jung att han kunde förutse knakande i sina bokhyllor på grund av att han själv orsakade dem genom sitt undermedvetna. Freud fann det trots allt långsökt och menade att hyllorna gav ifrån sig läten som följd av träet i dem förändrades och blev torrare.

På senare år har poltergeist inte fått någon större uppmärksamhet, men på 60-, 70- och 80-talet fick historier om ljudliga spöken fortfarande tidningsrubriker runt om i världen.

Möjligen var det därför amerikanerna Tobe Hooper och Steven Spielberg bestämde sig för att tillsammans skapa skräckklassikern “Poltergeist” 1982. De bägge hade redan gjort filmhistoriska avtryck på skilda vis. Med revolutionerade genrefilmer som “Hajen” (1975), “Närkontakt av tredje graden” (1977) och “Jakten på den försvunna skatten” (1981) var Spielberg ett av Hollywoods största och hetaste namn och Hooper hade något mer kuriöst fått världens skräckslagna blickar på sig efter hans blodiga rysare “Motorsågsmassakern” (1974) om den verklige ökände massmördaren Ed Gain, en film som sprängde censurens även vidaste gränser.

Det har skrivits mycket om de två geniernas svårigheter att samarbeta, om vem av den mer tillbakadragne och diplomatiske Hooper och den mer dominante och visionäre Spielberg som faktiskt gjorde vad och hade störst inflytande under inspelningen. Under alla omständigheter blev det till slut en fantastisk spökfilm.

“Poltergeist” utspelar sig i den nyanlagda kaliforniska staden Cuesta Verde. Hit har familjen Freeling flyttat för att få leva ett liv i lugn och ro. Mamma Diane (JoBeth Williams) sköter hushållet och ser efter de tre barnen Dana (Dominique Dunne), Robbie (Oliver Robins) och Carol Anne (Heather O’Rourke), medan pappa Steven (Craig T. Nelson) är mäklare och arbetar med att utveckla och sälja nya fastigheter i det raskt växande Cuesta Verde. Familjen Freeling representerar det nytända expansiva Amerika, Steven läser Ronald Reagans memoarer på kvällen medan han delar en joint med sin hustru och på dagarna exploaterar han samvetslöst ny mark utan att bry sig om dess historia.

Allt är frid och fröjd till dess att den yngsta dottern Carol Anne börjar bete sig märkligt. Hon vaknar mitt i nätterna och sätter sig framför tv:n och pratar med “något” inne i rutans vita brus. Snart sker andra sällsamma ting, en oväntad och våldsam jordbävning drabbar enkom Freelings hem och där bli bestick böjda och glas krossade av oförklarliga skäl medan möbler flyttas runt i rummen helt på egen hand.

Deseprat tar familjen Freeling hjälp av forskare inom parapsykologi och det spiritistiska mediet Tangina Barrons (Zelda Rubinstein). Tangina anar att vilsna andar dras till Carol Annes starka inre ljus samtidigt som hon fruktar den mörka närvaro hon kallar “Odjuret”.

“Poltergeist” fick ett varmt mottagande av både kritikerna och publiken. Den nominerades till flera Oscars, men hamnade något i skuggan av Spielbergs andra storfilm det året, science fiction-dramat “E. T.”, en annan klassiker.

Filmens styrka ligger i hur Hooper och Spielberg skildrar psykologin i den vanliga medelklassfamiljens fasa inför möte med det skrämmande oerhörda och oförklarliga. Det blir en sällsam saga om hur kärleken binder oss samman över gränsen mellan levande och döda och vad människor är beredda att göra för dem de älskar. Framställningen av det närmast pastorala småstadslivet är en fröjd för ögat, inte minst Matthew F. Leonettis vackra foto som rör sig mellan det vardagens varma färger och det mystiskt kyliga vita ljus. Den gradvisa vidgningen av verkligen mot det kusliga och hemska en sällsamt skön upplevelse.

En avgörande betydelse för filmens stämningar har kompositören Jerry Goldsmith (han skrev bland mycket annat musiken till “Apornas Planet” (1968), “Patton – Pansargeneralen” (1970), “Chinatown” (1974)), han hade tilldelats en Oscar för sin musik i Richard Donners film “Omen” 1976 och nominerades i samma kategori för “Poltergeist”, men förlorade statyetten till den mer namnkunnige John Williams (“Hajen”, “Stjärnornas krig”, “Stålmannen” med flera) för just “E. T.”. Goldsmiths vackra och kusliga tonsättning till “Poltergeist” har vaggvisans tvetydighet och en dunkel religiös underton, den pendlar mellan det lycksaliga småstadslivet och det eteriska, främmande och verklighetsöverskridande som ruvar på “andra sidan”.

Filmens verkliga behållning är de udda karaktärerna. Det oförglömliga mediet Tangina spelades av den blott 130 centimeter långa Zelda Rubinstein som gjorde sin storfilmsdebut med rollen. Tangina är en märklig och central figur i berättelsen, som kastar helt nytt ljus och över den och vidgar dess perspektiv och djup.

Men den riktiga stjärnan i “Poltergeist” var den då blott sjuåriga O’Rourke. Hon växte upp i ett arbetarhem och levde med sin familj under mycket enkla förhållanden i en husvagn i Anaheim i Kalifornien. I O’Rourke såg Spielberg ren skönhet och valde att ge henne chansen i filmen före jämnåriga Drew Barrymore (!). Med sina stora ögon, sitt långa blonda hår och sin mjuka röst är O’Rourke makalös i “Poltergeist”, hon levde sig så in i rollen att hon själv blev skrämd under inspelningen. Hennes illavarslande replik “They’re here….”, har sig blivit filmhistoriskt.

O’Rourke tjänade så mycket pengar som barnskådespelerska att hennes familj kunde köpa sig ett hus och leva på hennes arvoden. Hon spelade i ett par uppföljare till “Poltergeist” och fler tv-serier, men 1988, dog O’Rourke endast tolv år gammal när hennes hjärta plötsligt slutade slå.

Även om Hooper och Spielberg hemfaller åt det vanliga misstaget i spökhistorier, att berätta för mycket och för överdrivet och förstöra den sköna mystiken genom att förklara den, är “Poltergeist” en underbart ruskig visuell upplevelse som ska ses på vita duken. I kväll visas den på Filmstaden i Västerås, gå och se den!