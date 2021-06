Positiva siffror i bokslutet – nu satsar Rönnby framåt: ”Skrev faktiskt SM-guld”

Det blev en utmanande säsong för Rönnby Tigers. På det spelmässiga planet blev det en sjundeplats i tabellen och uttåg i kvartsfinalen mot Pixbo.

Tittar man till det organisatoriska svarade klubben dock för ett något överraskande positivt resultat. Klubben hade inför räkenskapsåret budgeterat för ett minusresultat på 130 000 kronor. Men när böckerna för året stängdes under tisdagens årsmöte kunde klubben redovisa svarta siffor i bokslutet med ett plusresultat på 45 000 kronor.

– Vi hade budgeterat inför med ett minusresultat 130 000 kronor, men svarade för ett plusresultat på 45 000 kronor. Det var stabilt, säger klubbens ordförande Mikko Piri Björling som också blev omvald i rollen under årsmötet.

I det styrelsemässiga genomfördes bara en mindre rockad under årsmötet.

– Det blev en liten rockad vad det gäller suppleant och ledamot men det är samma personer med uppgiften. Detta där Anna Rönning blir suppleant och Eva-Lena Eklund blir ordinarie ledamot.

Det blev också ett räkenskapsår fylld av nya utmaningar för klubben till följd av pandemin där läktarna ekade tomma under säsongen.

– Vi har ju spelat i stort sett med publikfria läktare under hela säsongen men där vi har haft samma kostnader. Tack vare lite bidrag och även ett förbättrat tillskott på sponsringsidan så lyckades vi behålla jämt på kostnadssidan men inte så att det ska beröra laget på något sätt.

Hur mycket extra arbete har det varit under räkenskapsåret?

– Vi visste att det skulle komma att bli utmaningar. Vi var förberedda på det och det var också därför som vi satte ett minusresultat. Samtidigt ville vi inte tulla på vår satsning. Men vi har en bra ordning och reda vilket även revisorerna sade igår.

Och nu siktar klubben framåt inför den kommande säsongen där klubben nu ska bygga vidare på den uttalade satsningen.

– Vi höjer ju omsättningen ganska där vi beräknar att vi kommer att kunna öka omsättningen med ungefär 400 000 kronor. Det känns spännande.

Björling meddelar också att klubben står tryggt med det egna kapitalet på 710 000 kronor. Det gynnsamma läget gör att klubben fortsatt kommer att investera för framtiden.

– Den truppen som vi just nu har inför säsongen är i stort sett satt, vi tror jättemycket på den truppen som vi nu har. Däremot så har vi möjligheten tack vare sponsorer och det ekonomiska läget som vi har– att kunna värva spetsspelare till säsongen 2022/23. Nu hoppas vi kunna ta nästa steg under den här säsongen med att vara med och nosa i den absoluta toppen. Sedan så vill vi kunna ta det definitiva klivet under åren därpå.

Vad har ni för målsättningar närmast?

– Vi satte en treårsplan för ungefär ett år sedan där vi sade att det första året bara skulle komma att handla om utveckling. Andra året var tilltänkt med att vi skulle ta steg i resultaten och kunna ta oss förbi en kvartsfinal. För år tre skrev vi faktiskt SM-guld, det behöver inte komma att bli specifikt år tre utan kan komma att bli år fyra eller fem. Men vi ska vara med där och utmana.