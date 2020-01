Positiva tongångar i VIK dam – trots blytunga resultatraden: "Håller på att hända saker"

Den resultatmässigt tunga säsongen fortsätter för VIK dam.

På lördagen föll man med 0–3 mot nästjumbon Hällefors/Filipstad, och sistaplatsen i tabellen befästs därmed.

Men trots förlusten var det en hel del nöjda miner i det gulsvarta lägret efter matchen. Senast lagen möttes blev det förlust med 1–8 – på lördagen var det VIK som vann skotten i matchen.

– Det är en trend, det håller på att hända saker med laget. Vi har fått in flera spelare och breddat truppen mer, och det gör mycket. Det blir bättre träningar, högre tempo, och det har kommit in spelare som spelat på högre nivå som tillför mycket. De lyfter även de andra, många unga spelare som lyfter sig och börjar komma in i det här, säger lagets tränare Tommy Husar till VLT-sporten efter matchen.

VIK har på de 14 matcherna som spelats så här långt enbart fått med sig en seger, en 3–2-viktoria efter förlängning mot Leksand. Det är mot den bakgrunden som laget är nöjda med insatsen efter en 0–3-förlust.

– Jag tycker absolut det går framåt. Vi hade verkligen en tuff start på säsongen, men de tre matcherna innan jul gjorde vi jättestora framsteg. Nu är vi på det igen. Det känns väldigt bra att det fortsätter hålla i sig, säger VIK-kaptenen Julia Öhrberg Nyberg.

21-åriga Öhrberg Nyberg är inne på sin 13:e säsong i klubben, och ungefär halva den tiden har spenderats i A-laget. På den tiden har hon fått se en hel del förändringar, men tycker på det stora hela att pilen pekar uppåt för klubben.

– Det har absolut gått framåt, även om det gått upp och ner genom åren. Jag började i flicklaget, och damlaget som fanns då slogs ihop med Linden när det var brist på spelare. Och vi som verkligen var flickor blev damlag sen, och vi byggde jättemycket på det. För två-tre säsonger sen hade vi en jättestabil trupp och var verkligen på väg. Vi tuggade framåt och nafsade mot topplagen. Sen igen fick vi ett stort spelartapp, med spelare som började på gymnasium och flyttade till andra städer. Så nu har vi börjat om på en ny kula igen.

Att driva ett damhockeylag uppåt är förstås inte bara en fråga som tas runt själva A-laget. VIK var under 2019 tydliga med att det långsiktiga målet är att föreningen ska ligga i SDHL, men för det krävs också hjälp från föreningen.

– Så är det i damhockeyn generellt, det behövs acceptans av föreningarna. De behöver det stödet och hjälpmedel för att kunna träna bra, med bra träningstider och allt vad det nu innebär, säger Tommy Husar.

Just stödet från föreningen är ett område där Julia Öhrberg Nyberg tycker att saker och ting blivit klart bättre under hennes år.

– Vi har bussar till bortamatcherna, vi får mat, allt sånt är jättebra. Vi har fått bra istider. Det är stor skillnad mot några år sen, när vi tränade till typ 22 på kvällen. Det är slitsamt. Speciellt när vi har lite yngre tjejer är det bra med de här tidigare istiderna, säger hon.

På klubbens förra årsmöte beslutades att damernas A-lag numera ingår i elitföreningen Västerås IK, och inte ungdomsföreningen. För Julia Öhrberg Nyberg var det ett viktigt steg.

– Det är absolut en stor förändring. Jag tror kanske framför allt att det är en symbolisk grej. Tidigare har vi verkligen tillhört ungdom, så det är klart att det är en viktig symbolisk handling att vi faktiskt är elit, att vi räknas in där A-laget är, säger hon.