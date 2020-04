Psykologernas tips: Så får du förhållandet att överleva karantänlivet

Plötsligt är hela familjer isolerade hemma. Barnen får inte gå till skolan eller förskolan om de är de minsta förkylda. Gymnasieelever har hemstudier, föräldrar jobbar hemma eller har förlorat sina jobb och far- och morföräldrar över 70 år är i karantän.

– Man kan inte förvänta sig att man ska stå stadigt när ekorrhjulet plötsligt stoppas och något sätter en käpp i hjulet, då kommer vi vingliga ut innan vi kan stå helt stadiga i det nya, säger Lena Högberg Wallmark.

Det måste få kännas gungigt ett tag, menar hon.

– Försök att inte ha så stora krav. Det är okej att det är så här ett tag. Det är okej att barnen klättrar på väggarna nu när de inte kan vara på förskolan.

Att det är lika för alla kan också vara en tröst nu.

Många är oroliga för framtiden.

– Vi har ju en benägenhet att oroa oss framåt men nu är det bra att försöka bromsa oron och tänka här och nu, säger Ulrika Sieder.

Ulrika är psykoterapeut och Lena psykolog. De arbetar tillsammans med par, familjer och unga, på sin egen mottagning med namnet Mottagningen Åsgatan 43, i Falun.

– Vi pratade om att man kanske ska inför en coronazon i hemmet där man får prata om corona och sedan försöker man hålla resten av hemmet fritt. Man orkar ju inte höra om det hela tiden.

Begränsa nyhetsintaget, uppmanar de.

– Välj dina källor, ta in lagom mycket nyheter och bara från betrodda kanaler. Det räcker kanske att se, läsa eller lyssna på nyheter två gånger om dagen?

Hur hanterar man en orolig familjemedlem?

– Det kan vara viktigt att förbehållslöst lyssna, säger Ulrika. Utan att försäkra. Vi har en benägenhet att avfärda och trösta men försök att bara lyssna på den som är orolig. Och lyssna lagom mycket... Är man i en parrelation eller i en familj behöver man både se till andras behov men också till sina egna.

Ha respekt för varandras enskildhet och kommunicera var du behöver. Kanske behöver du en egen hörna om du jobbar hemma?

– Vi är ju vana att vi lämnar varandra på morgonen, åka till jobbet och vara ifrån varandra de flesta timmarna, säger Lena.

Deklarera gärna: Nu går jag till jobbet innan du går till ditt hörn i hemmet och försök behandla varandra som arbetskamrater när ni ses för en kaffe i köket. "Hej, hej, hur går det för dig?" Försök skilja på arbete och fritid.

– Och behåll rutinerna! Det är väldigt viktigt, säger Ulrika. Följ din vanliga dygnsrytm, ligg inte kvar till elva. Håll regelbundna måltider och gå ut!

– Det säger vi hela tiden till våra klienter som ringer nu och tycker att det är jobbigt att vara hemma med barn som inte får vara i skolan eller på förskolan och klättrar på väggarna: Gå ut! Packa en liten matsäck och gör en utflykt till skogen, säger Lena.

En del relationer kommer att prövas nu.

– Har man en "projektrelation" som bygger på att man gör saker kan det bli tufft att bara vara vi, säger Ulrika. Men de allra flesta kommer så klart att kunna hantera det här med de redskap och den relation man byggt upp. Om man kan stå ut i oron och värdera varandras space.

Dessutom: Nu har man världens tillfälle att få tid ihop och prata klart, menar de.

– Ingen kan smita undan, säger Ulrika, vilken chans!

– Och våga stå lite stadigt i "This too shall pass" att det här kommer också passera, säger Lena. Och säg det gärna högt. För hjärnan tror det örat hör. Det har en rent fysiologisk effekt att höra. Det är därför det fungerar så bra att gå i samtal också, man hör vad man själv säger när tankarna kommer ut högt.

– Och ha lite is i magen, säger Lena. Föräldrar ringer och är oroliga för att barnen inte aktiveras nog när de inte får vara på förskolan, vårt standardsvar är; gå ut och rasta barnen. Men också: Det är inte hela världen om barnen är rastlösa! Ur tristess föds kreativitet, det vet vi ju. Se den första tiden hemma som ställtid.

– Det känns ju hemskt att säga när folk är sjuka och människor dör men det kan ju också fungera som en väckarklocka det här, säger Ulrika. Många jag träffar säger: "Jag tror vårt samhälle behövde det här."

Kris betyder utveckling, säger psykologer.

– Vi behöver ofta slå i väggen för att kunna börja reflektera och göra en tankevurpa. Det är möjligt att vi kan lära oss väldigt mycket av det här. Både om vi ser till miljöarbete och personlig utveckling.

När ekorrhjulet snurrar på fort tar vi oss inte tid att tänka efter.

– Men när någon dragit i handbromsen vid en kris "när det värsta redan hänt" får vi tid att stanna upp och fundera på vad vi har att vara tacksamma över. Fokusera på det man har att vara tacksam för i sin relation, i sitt liv, det ger perspektiv.

I tider av kris får man gå tillbaka till de basala funktionerna, se till att de funkar.

– Försök träna på att vara nu och inte grubbla så mycket. Jag tycker tacksamhet är underskattat. Vi kan vara tacksamma för att det här kom nu, när vi går mot vår och så lätt kan vara ute, och att det inte kom i november. Vi kan vara tacksamma för att vi bor här där vi får och kan gå ut och där vi är så glest befolkade att vi kan promenera utan att riskera att smitta varandra. Man behöver inte titta så långt utanför Sverige för att se dem som har det mycket besvärligare.

Och glöm inte dem som är ensamma!

– Det är väldigt viktigt i tider av social distans och karantäner att hålla kontakten med omvärlden, säger Lena. Vare sig man delar bostad med någon annan person, eller har ett solohushåll, så bör man försöka hålla kontakt med släkt och vänner. Både för sin egen skull och för andras.

Man kan ta en kopp kaffe över FaceTime, eller ringa och utbyta tankar och känslor, tipsar hon.

– Att höras och ses kan ha mycket stor positiv effekt på en pressande och stressande upplevelse av isolering, och våra hjärnor är nog, ännu, inte smarta nog att skilja på ett ansikte mitt emot och ett ansikte på skärmen i en dator eller telefon. Att med en kopp kaffe ses visa ett social medie eller i ett bildsamtal kan kännas märkligt om man brukar ses i verkligheten, men... Det finns en tid för allt och det här verkar vara en tid för både tålamod och kreativa lösningar.