Publik kan tvingas stänga dansgolv: ”Sällskapen har svårt att hålla en meters avstånd”

– Verksamheten måste sluta med sitt dansgolv om de inte kan separera sällskapen, säger Marianne Lidman Hägnesten, direktör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har haft ett möte med Publik angående upprepande problem de haft med trängsel i deras lokaler. Problemen Publik främst haft gäller deras dansgolv.

– Vår bedömning är att sällskapen har svårt att hålla en meters avstånd mellan varandra, säger Marianne Lidman Hägnesten.

Under helgen genomförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion för att se hur krogarna klarar Folkhälsomyndighetens råd under lönehelg. De ansåg då att det var mer folk än tidigare på dansgolvet, samt att de utbröt ett slagsmål under inspektionen.

Publik måste återkomma denna vecka med bevis på att de går att hålla avstånd, annars måste de stänga dansgolvet. Marianne Lidman Hägnesten säger att Publik redan gjort mycket för att minska trängsel som att dra ner på insläppet från 1 400 till 250 kunder.

Publiks ägare Patrik Redebrandt säger till VLT att han fortfarande inväntar svar från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och att han i nuläget inte kan kommentera så mycket.