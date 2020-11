Rasmus Asplund om kravet från Buffalo – därför lämnar stjärncentern VIK i förtid

VIK har precis vunnit övertygande med 4–0 hemma mot Västervik. Rasmus Asplund är något sen ut till VLT-intervjun, men han är förlåten.

NHL-lånet har precis sagt hejdå till sina gulsvarta lagkamrater och ledare efter sin sista match för klubben.

På drygt två månader har 22-åringen noterats för nio poäng (4+5) på 14 matcher. Klart godkänt om man ska tro honom själv.

– Det var mycket som var nytt och mycket att ställa om sig till i början. Men den här gruppen har verkligen fått mig att känna mig som en del av laget från dag ett. På så sätt har det inte varit svårt att få möjligheten att spela den hockeyn jag vill spela.

– Sen finns det saker som jag inte är helt nöjd med. Men det tar tid att ställa om sig från liten rink till de här lite större, säger Asplund till VLT.

Vad är du mindre nöjd med?

– På de här större rinkarna får man inte alls samma heta målchanser och dribblar man bort en spelare där borta i Nordamerika så har man en het målchans.

– Här är det väldigt svårt att komma till. Men det är den offensiva spetsen som jag tycker att jag har saknat.

Var omställningen större än du trodde?

– Det är svårt att säga. Jag hade väl inte större förväntningar på mig direkt, jag försökte bara komma ut och spela den hockeyn jag spelat de senaste två åren.

– Sen kommer jag alltid tycka att jag har saker att skruva på, oavsett om jag spelar i hockeyallsvenskan eller NHL, säger 22-åringen.

Rasmus Asplund kom till VIK med målsättningen att få spela matcher, få mycket istid och hitta matchformen inför kommande NHL-camp med Buffalo. Även om han menar att han saknat spetsen så tycker han ändå att han fått ut vad han velat med lånet.

Men nu är äventyret slut och inom den närmaste tiden kommer Asplund att lyfta mot Nordamerika för att vara redo för en säsong som förhoppningsvis drar igång efter årsskiftet.

– Jag kommer att åka över till USA närmaste veckorna och då kände både jag och Buffalo att det var bättre att komma hem och ta en vecka ledigt för att vara redo att köra igång igen.

Flera andra NHL-lån väljer ändå att vara kvar. Hur resonerar de tror du?

– Jag har ingen aning om hur deras organisationer funkar. Buffalo har alltid varit en organisation som velat att killarna ska komma in tidigt och sätta gruppen som ska göra det en hel säsong ganska tidigt. Jag tror att sådana saker skiljer ganska mycket mellan organisation och organisation.

Det är Buffalo helt enkelt som vill att du ska komma över nu?

– Ja. Exakt.

En annan anledning till att Asplund lämnar redan nu är de rådande karantänreglerna i USA. Två veckor måste man sitta i karantän innan man kan börja träna som vanligt – och då vill 22-åringen få det överstökat så snart som möjligt.

– Skulle jag åka över senare så är vi snart i mitten av december. Ska vi sen igång i början på januari så får man inte så mycket tid på sig att träna sig i form.

– Många sådana parametrar spelar in. Man behöver nog ha fyra veckor med bra träning innan man går in i en träningscamp. Det går inte att komma in i en sådan i halvdålig form, säger Rasmus Asplund.