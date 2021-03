Rasmus Bergström: ”Träning behöver inte vara så himla häftigt”

Ni som följer nyheterna såg säkerligen att ryggsmärtan faktiskt verkar ha ökat under corona. Min egen observation verkade alltså stämma, inte bara i Västerås utan även över landet i stort.

Däremot fick jag påbackning från en kollega angående förra krönikan där jag skrev om ryggsmärta under corona. Han påpekade för mig att jag glömt nämna att en anledning till att fler personer har ont i ryggen kan vara till följd av att de inte mår bra under denna ganska deppiga tid. Och jag kan inte annat än stämma in.

Jag har i tidigare krönika beskrivit att ryggsmärta kan bero på psyko-sociala faktorer så som hur man mår och hur ens arbetssituation ser ut. Jag vet själv flertalet personer som inte längre trivs med att jobba hemifrån. Man träffar inga kollegor, får inget socialt utbyte och dagarna blir än mer trista. Som att det inte vore nog med stängda idrottsevenemang, reserestriktioner och tomma barer. Detta är självklart en given punkt som kan förklara varför fler just nu söker för ryggsmärta.

Jag står dock fast vid att det också kan bero på mindre aktivitet. Träning är alltid bra, både för kropp och knopp.

Vill du ha inspiration till träning finns alltid sociala medier, även om det som ibland visas mer eller mindre verkar omöjligt att utföra för en dödlig. När jag förra veckan scrollade igenom Instagram, på några av de ”träningsprofiler” jag följer så insåg jag att det hos vissa spårat ur fullständigt vad gäller träningsövningar.

Den ena övningen är konstigare än den andra. Någon svingar en kettlebell som att det vore ett svärd i Star Wars medan den andra gör fyra övningar i ett tillsammans med en tillhörande text som säger något i stil med ”Functional Body” (den funktionella kroppen). Trots att jag jobbat i branschen i snart 10 år faller jag för videon och tänker ”Wow, vad häftigt det där ser ut, så vill jag också kunna göra”.

Videon har lyckats med sitt syfte men vid närmare eftertanke inser jag att de här övningarna till stor del endast är vad de ser ut att vara, nämligen ögongodis. Missförstå mig inte nu, all träning är bättre än ingen träning, men det behöver inte vara så himla häftigt hela tiden. Du behöver faktiskt inte en PT för att träna, även om denne säkerligen kan motivera och hjälpa dig framåt. Dessa övningar är dock så häftiga att man MÅSTE anställa en PT för att klara av dem, trots att övningarna inte ger mer än någon annan normal och vanlig övning. Snarare tror jag att vissa av dessa utomjordiska övningar ger mindre än vad en vanlig benböj, axelpress och hantelrodd gör.

Vill man bli stark bör man göra saker som är tungt men med god teknik. Vill man bli rörlig bör man göra saker som utmanar rörligheten, vare sig det är via yoga eller styrketräning. Vill man få bättre kondition bör man göra saker som är flåsigt värre. Svårare än så behöver det inte vara.

Man behöver inte göra de häftigaste övningarna på jorden för att träna, även om det för tillfället verkar vara en tävling bland tränare landet över att visa just den övningen. Så lite mindre krångel, något mer enkelhet och massa mer rörelse. Keep it simple helt enkelt.

RASMUS BERGSTRÖM