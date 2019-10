Rasmus Bergström: ”Vi är alla individer – du är unik”

Det dröjer inte mer än ungefär 15 sekunder innan jag ser den första uppmaningen. En personlig tränare från Stockholm med över 15 000 följare. ”Har du ont i framsidan av axeln, gör denna övning” går det att läsa. Låter tummen scrolla ned i flödet och mycket riktigt, här kommer nästa. En fystränare som även sysslar med rehabilitering skriver: ”Om du dras med främre knäsmärta, då är utfallssteg bra för dig”. Någon sekund till scrollar jag innan ytterligare video med tillhörande text från tränare med en bra bit över 100 000 följare når mina ögon. ”Om du vill slippa ryggont ska du göra övningar där du spänner hela kroppen”.

Alla levande människor har sitt alldeles egna DNA

Detta är inget nytt, det är vardag. Vill du slippa axelsmärta ska du hänga från ett räcke i sju minuter varje dag och till alla med ont i ryggen eller ”höften”, se till att stretcha päronmuskeln piriformis. Pricksäkra råd till allmänheten kan tyckas. Det finns bara ett problem. Ett gigantiskt problem. Vi är alla unika. Vi är alla olika och hur underbart är inte det!? Alla levande människor har sitt alldeles egna DNA, vi ser alla olika ut och ingen har en personlighet som är identisk med någon annans. Men när det gäller att rehabilitera skador och förebygga problematik i kroppen, då är vi alla lika. Eller vänta ett tag, nej det stämmer inte heller.

När vi några dagar senare går in på profilen och kollar, den numera, obligatoriska storyn kommer vi säkerligen få se hur personen mottagit meddelanden om hur bra den här övningen har hjälpt. Fantastiskt tänker vi. Att en enda övning kan hjälpa alla. Det syns tydligt vilken kanonövning detta är eftersom det kommer in fler storys under dagen med positiva historier.

När dagen är slut har det hunnit bli allt mellan fem och femton story-bilder på hur grym den här tränaren är som hjälpt så många. Vi slukar betet på en gång och går sedan själva ut i världen och predikar. Följ den här personen, hen har koll på läget och fixar alla knän, axlar, ryggar eller vad det nu kan vara.

Men även här finns ett problem: personen bakom kontot är smart. Hen har självklart lagt ut den positiva feedback som inkommit men hur många som inte blivit bättre, det får vi aldrig reda på. Vi får endast reda på att minst tio av 10 000 blivit bättre. Det ger en procenthalt på 0,1, vilket är bättre än noll men om jag höjer din lön med samma procent, är jag då en fantastisk chef?

Sanningen är så enkel, att hade dessa universalövningar funnits, så hade jag och mina fysioterapeutkollegor, alla duktiga naprapater, kiropraktorer och osteopater stått arbetslösa. Vi hade inte behövt plugga år ut och år in, vi hade inte behövt undersöka en enda patient och vi hade verkligen inte behövt anpassa behandlingen efter den individ vi haft framför oss.

Men nu gör vi det. För att du och din kropp är unik. Om du har ett smärttillstånd, sök hjälp för jag lovar att chansen till förbättring är bra mycket större än 0,1 %. Och nästa gång du ser ett inlägg jag tidigare beskrivit eller en kvällstidning som lovar magiska resultat, var lite mer skeptisk och kom ihåg: Du är unik!

Rasmus Bergström