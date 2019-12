RÄTTSEXPERTEN: Är det bara bra att barns rättigheter snart blir ny lag?

Efter flera års diskussion bestämde riksdagen förra året, 2018, att barnkonventionen ska bli svensk lag. Det låter ju jättebra, tänker säkert många.

Och visst ligger det någonting i den reaktionen. Barn är extra skyddsvärda och har exempelvis inte samma möjligheter som vuxna att få sina rättigheter tillvaratagna.

Det ligger också något positivt i att myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer får ett tydligare ansvar att säkra barns rättigheter. Därför kan det väl bara vara bra att barns rättigheter stärks, eller?

Riktigt så enkelt är det nämligen inte.

Till att börja med är barnkonventionen ett internationellt avtal mellan de länder som undertecknat konventionen. Generellt kan man säga att barnkonventionen är ett slags ideal att sträva efter. Den anger alltså vissa mål som länder bör uppfylla. Det märks tydligt eftersom den egentligen bara anger en rad olika grundläggande rättigheter för barn. Många av dem är också erkända genom andra liknande internationella dokument som syftar till att ge alla människor i en stat vissa rättigheter. Flera av de rättigheter som anges i barnkonventionen garanteras alltså i andra dokument som Sverige har skrivit under.

Ett annat problem ligger just i att konventionen innehåller rättigheter. Precis som alltid vid den här typen av internationella avtal, så konkretiseras det varken vad de innebär eller hur rättigheterna ska förverkligas i praktiken. Det lämnas närmare bestämt över till de länder som skriver under barnkonventionen. I den juridiska verkligheten betyder det att många som arbetar i miljöer där juridiska frågor rörande barn kan uppstå, exempelvis i socialtjänsten, polisen, skolan eller i vården. I dagsläget är det minst sagt en hel del frågeställningar som, i och med att barnkonventionen blir lag, är obesvarade. Det gör att de yrkeskategorier som nyss nämndes, lämnas lite vind för våg när det gäller vad barnkonventionen rent konkret innebär för just deras verksamhet. Därmed finns också en risk för att rättssäkerheten sätts på spel.

Framöver kommer vi garanterat att se juridiska problem som blir svåra att knäcka. Hur ska exempelvis en myndighet eller domstol göra när barns rättigheter krockar med andras rättigheter? Barnkonventionen står varken över andra rättigheter eller andra svenska eller internationella lagar. På motsvarande vis kommer vi framöver att se lagändringar som exempelvis motiveras med att det ligger i linje med ”barnets bästa”, som är en princip som anges i barnkonventionen och som, ärligt talat, få vet vad den innebär i konkreta fall.

Även vid förslag på ny lagstiftning kommer detta att stöta på patrull. Barnets bästa får betraktas som ett intresse bland många andra. Vid lagstiftningsarbete handlar det om att jämka samman olika intressen och hitta en lösning som är gångbar såväl politiskt som juridiskt.

När det gäller straffrätten så finns det en diskussion om att exempelvis införa ett särskilt brott, barnmisshandel. Att misshandla barn är redan i dag straffbart. Det följer av bestämmelsen om misshandel. Det vore olyckligt att införa en egen bestämmelse om just barnmisshandel eftersom strafflagstiftningen bygger på att bestämmelser ska hållas så allmänna som möjligt så att många typer av fall träffas av paragrafen. Generellt bör alltså särlagstiftning undvikas. Särskilt om det man vill kriminalisera redan täcks av existerande strafflagstiftning.

Hur stort inflytande som barnkonventionen kommer att få när den blir svensk lag återstår att se. Helt klart kommer den att få betydelse för både ny lagstiftning och för framtida tillämpning av olika lagar och regler i domstolar och i myndigheter. Men frågan är om barnkonventionen i själva verket inte bara är en manöver för att symboliskt visa att barn är viktiga snarare än att genomföra konkreta ändringar för att verkligen stärka skyddet för barn?

Fotnot: Barnkonventionen blir svensk lag från och med den 1 januari 2020.

DENNIS MARTINSSON