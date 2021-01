Rättsexperten: Det här innebär den nya pandemilagen – och så kan du bötfällas

Under den rådande pandemin har olika juridiska frågor stått i fokus. Många har nog nu blivit medvetna om att Sverige, till skillnad från många andra länder, saknar en lag som gör att landet helt kan stängas ned. Den saken är inte helt oviktig.

Under pandemin har vi sett hur riksdagen och regeringen har fått använda de lagar och regler som finns och som möjligen inte är helt anpassade till det unika tillstånd som världen just nu befinner sig i. För att underlätta viktiga politiska beslut under pandemin, infördes under våren 2020 en tillfällig lag som gav regeringen väldigt stor makt. Den slutade att gälla lagom till sommaren och regeringen använde den aldrig. Från och med den 10 januari 2021 har en ny tillfällig pandemilag börjat gälla. Men vad betyder egentligen den nya pandemilagen? Det ska jag förklara i den här krönikan.

I all enkelhet innebär lagen att regeringen har möjligheter att kraftigt begränsa grundläggande fri- och rättigheter. Detta är i sig unikt. I Sverige är det bara riksdagen som har mandat att begränsa sådana fri- och rättigheter. Lagen koncentrerar alltså makten till regeringen.

Men regeringens beslut måste läggas fram i riksdagen, som efteråt godtar regeringens beslut. I normala fall gäller det omvända, det vill säga att regeringen först lägger fram ett förslag till riksdagen. Och det är riksdagens beslut som sedan blir gällande lag. Lagen vänder alltså på ordningen.

Lagen ger också regeringen rätt att besluta om så kallade föreskrifter, alltså ett slags regler som har en svagare form än en lag. En fördel med att regeringen nu kan besluta om föreskrifter är att det då handlar om bindande regler, vilket betyder att alla måste följa dem. Men vilka slags beslut kan regeringen då fatta med hjälp av den nya tillfälliga pandemilagen?

Den ger exempelvis regeringen rätt att på ett tydligare sätt än 2020 års tillfälliga lag att stänga ned bland annat kollektivtrafik och köpcentrum, men också inskränka möjligheterna att gå i affärer, besöka gym och gå på teater eller bio. Lagen ger också rätt att begränsa antalet deltagare vid olika sammankomster, och den kan också användas för att exempelvis förbjuda personer att vistas vid bad, parker eller stränder.

Men lika viktigt är att förstå vad lagen inte ger regeringen rätt till. Viktigast är kanske här att lagen inte ger regeringen någon som helst rätt att införa en så kallad lockdown, alltså att besluta om att totalt stänga ned hela landet eller delar av landet. Lagen ger exempelvis inte regeringen rätt att införa något slags utegångsförbud, som en del andra länders lagar och regler tillåter.

Tanken med den nya tillfälliga pandemilagen är alltså inte att ge regeringen mandat att stänga ned landet, utan grejen med lagen är enligt regeringen att få muskler att kunna införa bindande regler som hindrar trängsel och därigenom minska smittspridningen i samhället.

Nu kanske många undrar: Vem riktar sig lagen till? Lagen säger att den riktar sig till alla i samhället, alla har en skyldighet att se till att agera med försiktighet och att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Men lagen riktar sig förstås också till de som driver någon form av företagsverksamhet, de måste se till att bidra till att hindra smittspridningen genom att exempelvis göra vad de kan för att hindra trängsel.

Men vad händer då om man inte följer den här tillfälliga pandemilagen? Jo lagen säger att den som inte följer de regler som beslutas, kan straffas med penningböter. Det är en särskild form av böter som består av en engångssumma och kan oftast som mest uppgå till 4 000 kronor. Här får man förstås komma ihåg att om man begår ett annat allvarligare brott är det förstås inte uteslutet att straffet blir strängare än så. Och hur länge gäller lagen? Den gäller till den sista september 2021. Vad som händer sedan återstår att se.

Även om den tillfälliga lagen ger regeringen muskler att snabbare kunna fatta viktiga politiska beslut, finns det en hel del frågetecken. Man kan till exempel fråga sig vilka resurser som kommer att sättas in för att se till att både allmänhet och företag följer de regler som regeringen beslutar med stöd av den nya lagen.

Och delar av den politiska oppositionen har en poäng i att det finns en brist att regeringen från en dag till en annan i praktiken kan stänga ned företag utan att de ersätts för det. Man skulle kunna säga att det är ett rättssäkerhetsproblem, eftersom företag behöver kunna förutse vilka lagar och regler som gäller för dem. I det långa loppet finns också, som en del myndigheter påpekade i processen att ta fram lagen andra rättssäkerhetsproblem. Inte minst att man med den här lagen rejält sänkt tröskeln för hur pass långtgående som grundläggande fri- och rättigheter får begränsas.