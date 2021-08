Rättsexperten: Ny mordparagraf prövad igen i Högsta domstolen

Sedan ett antal år tillbaka har straffet för mord varit på tapeten. Flera lagändringar har skett och flera viktiga domar från Högsta domstolen har kommit. Lite förenklat kan man säga att lagen har ändrats på grund av en dom från Högsta domstolen. Mer precist har det handlat om straffet för mord och hur man ska se på den frågan. Under lite mer än ett decennium nu har just den frågan bollats mellan politikerna och Högsta domstolen. Det har jag också skrivit om tidigare.

Den senaste i raden av ändringar var att en ny mordparagraf började gälla 2020. Ambitionen från regeringen var att den nya mordparagrafen skulle leda till att fler som döms för mord framöver ska dömas till lagens strängaste straff, det vill säga livstids fängelse. Under senvåren och under sommaren har Högsta domstolen kommit med tre domar som rör just den här nya mordparagrafen. I korthet kan man säga att domarna tillsammans ger tummen upp för de ändringar som regeringen ville skulle hända med den nya mordparagrafen.

Den senaste domen från Högsta domstolen kom i mitten av juli. Den tar upp ett fall med en man som åtalades för mord på sin hustru. Det nya i den här domen är helt enkelt att domstolen säger viktiga saker för hur den nya mordparagrafen ska användas när det handlar om mord på nära anhöriga.

Vad var då bakgrunden till själva åtalet? Fallet rörde som sagt mord. Som åtalet såg ut hade den åtalade mannen dödat sin fru genom att slå henne med en hantel och strypa henne. Mordet skedde i deras gemensamma hem, där också deras gemensamma barn befann sig vid tiden för mordet. I tingsrätten blev straffet 18 år, det vill säga det längsta tidsbestämda straffet i Sverige. Men hovrätten dömde mannen till livstids fängelse.

Hur såg då Högsta domstolen på straffet? Jo, Högsta domstolen dömde ut lagens strängaste straff, alltså livstid. Skälen till det var flera. Mordet genomfördes på ett ganska brutalt sätt och domstolen sa att mannen verkligen hade för avsikt att mörda offret. Dessutom genomfördes mordet för att kvinnan ville skiljas, mordet skedde i hemmet och barnen var hemma. Domstolen sa också att det inte direkt fanns några saker som kan lindra straffet.

Sett till bakgrunden till fallet, framstår Högsta domstolens resonemang som rimligt. Men: Varför är just den här domen viktig? Generellt kan man säga att det efter en lagändring alltid är viktigt att Högsta domstolen ger riktlinjer om hur tingsrätterna och hovrätterna ska tänka i framtida fall. Särskilt när det gäller ett så allvarligt brott som mord är det viktigt med tydliga riktlinjer. Den uppmärksamma läsaren kommer kanske ihåg att det i inledningen sas att det här var det tredje fallet på kort tid där Högsta domstolen uttalat sig om den nya mordparagrafen. Men det viktiga med den här tredje domen från Högsta domstolen är just att den ger lite kött på benen när det handlar om mord som sker mot en nära anhörig.

Den frågan är viktig också rent politiskt. Utan att gå in alltför många detaljer, så kan man säga att den nya mordparagrafen räknar upp vissa typsituationer där livstid bör dömas ut. Den uppräkningen är inte begränsande, men man kanske ska veta att ett mord sker på en nära anhörig räknas inte upp där. Men det finns flera partier som gärna hade sett att också dessa mordfall i lagen skulle räknas upp som en sådan typsituation som ger livstids fängelse. Mot den bakgrund är en liten spaning att det då kanske inte finns något behov av att skriva in sådana typer av mord i mordparagrafen. Högsta domstolens senaste dom visar att det går att döma till livstid också i dessa fall. Och för att vara tydlig bör det framhållas att domstolarna givetvis har dömt ut livstid för mord på anhöriga också långt innan mordparagrafen ändrades 2020. Det är knappast något nytt. Men det nya var som sagt hur straffet skulle bedömas med den nya mordparagrafen.

DENNIS MARTINSSON