Recension: Varför byter Leonardo Di Caprio flickvänner på löpande band?

Har vi svårare för att bli förälskade och för att binda oss? Det är grundfrågeställningen i "Den rödaste rosen slår ut" exemplifierad av skådespelaren Leonardo Di Caprio. Mannen som avverkar baddräktsmodeller på löpande band. Flickorna må te sig perfekta, men uppenbarligen är det något som får honom att hoppa över till nästa efter några månader. Redan i valet av en dessutom filmaktuell kändis, Di Caprio, visar Strömquist sin smarthet i att med denna skvallerdarling locka in läsarna till vad som faktiskt är en populariserad form av forskning kring sociologiska studier och filosofiska utläggningar om kärlek. Från vår tid ända tillbaka till antiken.

Strömquists seriekonst är i vanlig ordning infotainment av hög klass. Här får vi en rad historiska exempel, inte sällan med en starkt tragikomisk underton. Så som Lord Byrons minnesvärda älskarinna Lady Caroline Lamb. Eller som Strömquist kallar henne på sitt sedvanligt språkmanér: "the mother of all crazy girlfriends".

Ämnet kärlek är kanske hennes mest allmängiltiga hittills, åtminstone bland de senaste böckerna från 10-talet. Den här boken sätter i än högre grad i gång personliga tankar om min egen amorösa historia och personer runtomkring. Så som en kvinnlig bekant vilken dejtar kille efter kille efter kille, men ingen i slutändan verkar vilja ha något seriöst med. Är dessa män drabbade av samma samtidssyndrom som Leonardo di Caprio? Varför kan folk inte bara träffas på en dans som förr och slå sig i lag med den personen resten av livet? Bli lite bättre på att nöja sig. Ja, svaret på den frågan hittar du ett ambitiöst svar på i denna bok.

Strömquist driver här tesen att det är mannens narcissistiska ovilja att binda sig som även spillt över på kvinnor, som ju dock inte har samma lyx till det på grund av den biologiska klockan. Kvinnor tvingas vara de som pushar för ett förhållande, men får samtidigt inte vara för "på" - i rädsla för att jämföras med Lady Caroline Lamb. Det är faktiskt skrämmande läsning, som får en att fundera över vilken knäpp tid vi ändå lever i.

Hon tycks börja med en tanke, likt den om Di Caprio, som hon sedan läser in sig på. Hon gör jobbet åt en, då det nog inte är många som hade orkat läsa all den litteratur hon hänvisar till. Då är också "Den rödaste rosen slår ut" den Strömquist-bok som tagit mig längst tid att läsa. Kanske för att jag måste stanna upp vid diverse rutor, läsa om och begrunda. Det tycker jag fler ska ta sig tid till. Liv Strömquists text är skarp och feministisk, men aldrig med pekpinnar. Allt hon skriver känns bara självklart.

LITTERATUR

Liv Strömquist

"Den rödastes rosen slår ut"

(Galago)