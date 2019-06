LÄSFEST: Här är sommarens bästa boktips från VLT-redaktionen

Mikaela Lundblad, krimreporter

Bok: Björnstad Författare: Fredrik Backman Förlag: Piratförlaget

"Jag har länge varit ett fan av Fredrik Backmans sätt att beskriva vardagen och skeendena i den. I sin fjärde roman Björnstad, där hockeyn är lägerelden alla samlas kring, berörs ämnen som tonårsvänskap och att inte riktigt passa in. Om att välja sina strider – eller inte. Och vad händer när det en person utsätts för tvingar ett helt samhälle att ta ställning?

Den här boken lät mig både fulgråta och frustskratta – ibland med så tvära kast att jag undrade om det var nyttigt. Efter att ha läst klart konstaterade jag att det nog var både nyttigt med en emotionell utrensning och att Björnstad är en av de bättre böcker jag läst på senare tid. Till dig som vill både skratta och gråta i hängmattan – och njuta av avundsvärt träffande beskrivningar av livet – läs Björnstad."

Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare

Bok: Hummelhonung Författare: Torgny Lindgren Förlag: Norstedts

"Som gammal västerbottning är det svårt att inte älska Torgny Lindgren. Han har ett fantastiskt språk som får läsaren att känna dofter och stanker, se färger och anletsdragen hos de karaktärer han framställer.

Denna bok kom ut 1995 och kretsar kring de båda bröderna Hadar och Olof, som bor nära varandra i norra Västerbotten. De träffas aldrig. De hatar nämligen varandra och det enda de båda lever för är att överleva den andre. I handlingen kommer en kvinnlig författare in bilden. Hon blir en länk mellan de två bröderna.

En mustig och fascinerande historia, som gjord för sträckläsning i hängmattan."

Matilda Molander, politisk redaktör

Bok: A town like Alice/Fem svarta höns Författare: Nevil Shute Förlag: Vintage

(Ges ut på engelska av förlaget Vintage, exemplar på svenska hittas lättast på bibliotek eller antikvariat.)

"Det här är boken som fick mig att resa till andra sidan jorden, sätta mig på en buss i 50 timmar rakt ut i öknen och ta jobb på en australiensisk ”Cattle station” (en stor nötuppfödningsgård). Boken handlar om en engelsk sekreterare och en australiensisk krigsfånge under andra världskriget, och åren efteråt. Om livet i den australiensiska outbacken, omgiven av en evighet av röd sand. Shute har ett sällsamt språk och förmåga att betrakta sina karaktärer. När du läst ut boken, fortsätt med resten av hans författarskap."

Ingegerd Backlund, kommunreporter

Bok: Mat, myter & maskiner: Industrimatens ärorika historia Författare: Andreas Håkansson Förlag: Fri Tanke Förlag

"Den här faktaboken är betydligt roligare och mer intressant än man tror av titeln. Andreas Håkansson, som forskar om våra livsmedel, berättar livligt historien om några av våra vanliga livsmedel. Här får vi veta varför en ärta måste kokas i några sekunder innan den kan frysas in, och hur det gick till när man kom på detta trick.

Och varför behövs det luft i glass för att den ska bli ätbar får vi också veta. Plus en massa annat, som att ketchup från början var en romersk fisksås.

Det hela kryddas med en del historiska anekdoter om våra vanliga livsmedel.

Det här är en bok som både roar och informerar, bättre sällskap än så kan man inte ha i hängmattan."

Erik Jersenius, kulturredaktör

Bok: Nattens mänsklighet Författare: Horace Engdahl Förlag: Alastor Press

"Bortsett från Kulturprofilen själv är Horace Engdahl den det stormat mest kring i Svenska Akademiens kris. Med essän ”Nattens mänsklighet” kommenterar han vår samtid med ett annorlunda och fascinerande grepp.

Horace Engdahl slår följe med den franske 1700-talsförfattare Rétif de la Bretonne på dennes nattliga vandringar genom Paris vid tiden före revolutionen. Mycket ligger i luften och samhällsklimatet spänningar förtätas när en ny tid står för dörren. I Rétifs författarskap återfinner vi dessutom tidigt flera framtida litterära genrer som realismen och journalistikens sociala reportage, men också drömsk symbolism och surrealism.

Underfundigt retsamt och roande bildat drar Horace Engdahl tidsparalleller och jämför två revolutionära erors likartade syn på sexualiteten, moralen, välståndet och överheten."

Lina Bergling, deskredaktör

Bok: Jag utan dig (Originaltitel: Me without you) Författare: Kelly Rimmer Förlag: Louise Bäckelin Förlag

"I ”Jag utan dig” får vi följa Callum och Lilah på deras resa genom fnittrig förälskelse, viljan att skydda den man älskar och en stor sorg. Hur överlever man det värsta tänkbara? Vartannat kapitel är skrivet ur Callums perspektiv och vartannat ur Lilahs.

”Jag utan dig” har jämförts med ”Dagboken”, ”Livet efter dig” och ”En dag” vilket gör att läsaren kan ana vart historien är på väg. Samtidigt är det svårt att förbereda sig på det här – en berg-och-dalbana av känslor. Jag både skrattade högt och grät så kraftfullt att jag inte längre såg vad som stod på sidorna. Det som till en början verkade vara en lättläst ”chick lit” lämnade mig med en stor fundersamhet över vad som faktiskt är viktigt i livet."

William Holm, nöjesredaktör

Bok: Tysk höst Författare: Stig Dagerman Förlag: Norstedts

"1946 reser Stig Dagerman till Tyskland för att skriva en reportageserie om tyskarnas liv i efterdyningarna av andra världskriget. I stället för att likt många andra utländska journalister vända i dörren när tyskar som inackorderats i regnmögliga källare berättar att de faktiskt hade det bättre under Hitler anstränger sig Dagerman för att förstå dem. Ändlöst fascinerande!

Hans språk och stilkänsla är alltid drömlika inslag. Boken en lektion i att skriva reportage. Temat "så kan det gå när antidemokratiska krafter släpps lösa" är väl heller inte helt otidsenligt, 74 år senare."