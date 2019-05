Oväntat gripande film om thailändska ”importfruar” – så bra är veckans premiärer

Segt om norsk äventyrarpionjär

Den norske nationalhjälten Roald Amundsen (1872-1928) ägnade sitt liv åt strapatsartade färder till Nord- och Sydpolen i vetenskapens namn. Han verkade i en tid då det fortfarande fanns vita fläckar på kartan och i den här filmens bästa och mest episka del tar sig Amundsen till Sydpolen. I ett mycket tillfredsställande ögonblick får han banka ner den norska flaggan i isen.

Amundsens egen främsta drivkraft verkar mest ha varit att helt enkelt komma först. Kosta vad det kosta ville. Att andra människor gick under eller for illa i hans svallvågor verkade inte bekomma honom särskilt mycket.

Det hedrar filmen "Amundsen" att den inte försöker göra ett romantiserat hjälteporträtt av sin huvudperson.

Det blir dock varken någon djupgående psykologisk skildring eller en actionfylld äventyrsfilm.

Miranda Sigander/TT

Känslotungt om Thailändska ”importfruar”

Dramaturgin kan tyckas given i en film om fattiga thailändskor som gifter sig med män i väst. Men "Hjärtelandet" överraskar med snygg subtilitet och öppnar nya rum i alla inblandade.

Thailändska Sommais man åkte till Pattaya för "att ha lite kul" för 25 år sedan. Han blev till sin förvåning förälskad i Sommai, som fick följa med hem till Danmark. Sedan dess har hon arrangerat äktenskap mellan thailändska kvinnor i ekonomisk nöd och danska ensamma landsbygdsmän.

Under tio års tid har filmarna följt livet i både Thy och i Pattaya, och dess närliggande byar. Både de danska männen och de thailändska kvinnorna och deras trevande liv tillsammans skildras okonstlat men mycket känslosamt, kantade av trauman och sorger och möjligen små frön av hopp.

Allt ovanstående rör förstås upp en massa, motstridiga känslor. Globala orättvisor och ojämlika relationer mellan könen gör ju det.

Ändå ligger filmens verkliga styrka i hur den, genom att hänga sig kvar i de berörda människornas liv under lång tid, lyckas ta sig in bakom de stora strukturerna och skildra vad som händer på individnivå när två små orter på var sin sida jorden knyts ihop.

Miranda Sigander/TT

Rörigt och segt med Pikachu

I Ryme City lever människor och Pokémonfigurerna sida vid sida. Bokstavligen, varje människa har en Pokémon som ständig kompanjon, som ett personligt litet kraftdjur.

Men i stället för att frossa i den framgångsrika formula som har engagerat miljoner spelsugna människor världen över på senare tid – just Pokémon-figurerna och deras inneboende kvaliteter – gör filmskaparna det fatala valet att i stället fokusera handlingen på de mycket ordinära människorna.

Det finns en tematik i filmen som tar fasta på Pokémon-egenskapen att kunna utvecklas till en ny, bättre, förfinat raffinerad version av sig själv. Det hade varit klädsamt om "Pokémon: Detective Pikachu" som helhet hade tagit fasta på denna käcka "jobba-på-dig-själv"-utmaning istället för att fastna i en sådan frustrerande intetsägande variant.

Miranda Sigander/TT

Gäspig och överdriven skräckis

Den irländska skräckfilmen "The hole in the ground" är full av klichéer och logiska luckor. Bara miljöerna och fotot räddar den från lägsta betyg.

Ensamstående Sarah flyttar med sin unge son Chris från storstaden till den irländska landsbygden. De hittar ett enormt slukhål ute i skogen och strax därefter tycker Sarah att Chris har förändrats. Är det verkligen hennes son eller har han blivit utbytt mot någon eller något annat?

Detta är upptakten till den irländska skräckfilmen "The hole in the ground", som tyvärr mer framkallar gäspningar än de avsedda rysningarna. Klichéerna – från den otäcka mörka källaren till de mystiska byinvånarna och de hotfullt kraxande korparna – står som spön i backen, samtidigt som plågsamt överdriven och dundrande musik ska försöka övertyga oss om att nu, nu är det riktigt otäckt. Men tyvärr, det är det inte.

Och Lee Cronin kan självfallet inte helt misslyckas. Han har haft tillgång till irländska skogar, det finns viss atmosfär och det är ett snyggt foto vilket gör att "The hole in the ground" inte får lägsta betyg.

Men bra är det inte.

Gunnar Rehlin/TT