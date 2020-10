Risk att TV4 släcks på fredag

Anmäl text- och faktafel

I december 2019 slöt Com hem ett avtal med Telias bolag TV4 Media. Avtalet löper på fredag ut och parterna har enligt pressmeddelandet från Com hem inte kommit överens om en förlängning av det. Om ingen överenskommelse nås innebär det att Com hems och Boxers tittare kan förlora TV4-kanalerna samt C More från och med 23.59 den 30 oktober.

Totalt kan enligt pressmeddelandet 2,1 miljoner hushåll förlora kanalerna.

”Vår främsta prioritet just nu är att göra allt vi kan för att hitta en hållbar lösning som gör TV4 långsiktigt tillgängligt för alla våra kunder. Vid en eventuell släckning kommer vi kompensera våra kunder med andra kanaler och förmåner. Samtliga kunder kommer då få individuell information om vad det innebär, baserat på respektive kunds nuvarande abonnemang”, skriver Com hem i pressmeddelandet.