Robin Andersson i Hypotetiskt: ”Det här ger mig jättedåligt förhandlingsläge nästa gång vi ska skriva kontrakt”

Du får spela i vilket lag du vill i bandyvärlden utom det du spelar i nu, vilket väljer du?

– Jag vill inte spela i någon annan klubb än VSK, så är det. Om VSK skulle gå under? Det skulle aldrig hända. För många bryr sig om klubben. Då spelar jag hellre gratis. Men läser klubben det här ger det mig jättedåligt förhandlingsläge nästa gång vi ska skriva kontrakt

Du hittar det perfekta sättet att fuska på isen utan att någon märker det. Skulle du använda dig av det?

– Ja. Absolut. Aldrig dopning. Men fulknep tränar man ju på varje dag. Att hitta sådant som inte syns. Jag är ju lite av en boxspelare och med de försvarare man stångas med handlar det om att överleva. Då måste jag använda samma sak som jag utsätts för själv, och försöka göra det snyggt.

Du tycker att du är totalt felanvänd i ert lag, men tränarstaben står på sig. Hur hanterar du det?

– Det är bara att ta. Men det väger in om det går bra för laget, då gör ju tränaren rätt. Det beror på vilken relation man har till tränaren också, men jag är ingen sådan som gnäller. Jag går ut och kör, gör min roll.

Er tränare har förlorat omklädningsrummet och allt fler lagkamrater förbereder en kupp där de ska gå till styrelsen och kräva hens avgång. Du tillhör en av spelarna som råkar gilla tränaren. Vad gör du?

– Det där har man ju hört och sett. Kanske inte i bandy. Men när man grinar på tränaren och går till styrelsen. Hade jag varit involverad hade jag försökt prata med de som förbereder kuppen. Men ja, hade tränaren satt ner mig som libero och de förberedde en kupp – då hade jag inte stoppat den.

En lagkamrat har bevisligen dåliga vanor och krogbesök kvällen innan match är vanligt förekommande. Samtidigt öser spelaren in poäng och vinner matcher åt er. Hur agerar du?

– Har du sett The Last Dance (dokumentär om Chicago Bulls storhetstid)? Det är typ Dennis Rodman i ett nötskal. I VSK arbetar vi med projektet "Schysst framtid", som handlar om att vara en förebild vid sidan av isen. Och den typen av beteende skulle inte passa in i VSK. Vi besöker skolor, barnsjukhus och har gjort reklamfilmer med "Schysst framtid". Undermedvetet tror jag det gör att man reflekterar över det och det uppfostrar vårt lag väl. Så inget liknande har hänt, men det skulle vara en fråga för tränaren eller styrelsen då.

Du började säsongen starkt, men efter en formdipp på slutet så har du placerats på läktaren. Hur hanterar du det?

– Jag är inte den som grinar ut. Förmodligen finns det en anledning. Finns det ingen så kan jag tänka mig att man vill ha en tydlig förklaring till varför och vad man kan göra åt det. Jag hade försökt att vara världens bästa reserv, och stötta laget.

Ni leder en match med uddamålet och motståndarna bemannar och trycker på. Du och en lagkamrat hittar en kontring och är fria från mittlinjen. Passar eller avslutar du själv?

– Jag passar. Det här har vi pratat mycket om. Om man kommer två mot noll mot målvakten, du skjuter och bränner, då är du årets syndabock. Det man ofta gör fel är att man blir så nervös och tänker för mycket. Man passar ofta för tidigt och ger kamraten sämre läge än man själv har. Oftast lämnar jag bara över bollen. Jag är en avslutare egentligen, men är det så uppenbart skulle jag inte våga riskera att bli syndabock.

Du får chansen att gå tillbaka i din spelarkarriär och förändra ett beslut, vilket?

– Säkert jättemånga smågrejer, men i stora hela inte så mycket. Jag spelade länge i grannklubben Tillberga. Jag hade chansen att gå över tidigare och kan undra om jag borde tagit den. Ska man träna med bästa laget eller få mycket speltid i ett lite svagare? Det kommer jag aldrig få veta, men jag tror jag valde rätt ändå.

Det är veckan innan elitseriepremiären. Då hör ett ryskt lag av sig och vill ha dig direkt, och ditt kontrakt går att lösa. Hur gör du?

– Spontant just nu, säger jag nej. Jag skulle absolut inte ta det.

Din klubb befinner sig i ekonomisk kris – då hör ärkerivalen SAIK av sig och erbjuder dig 10 000 kr mer i månaden. Vad gör du?

– Nej. Nej, nej, nej. Jag spelar inte riktigt bandy för pengarna. Som sagt skulle jag inte vilja spela i något annat lag än Västerås. Det är den enkla anledningen. Jag hade hellre spelat gratis.