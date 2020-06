Roger ingrep när en kvinna mejades ner av bilist: ”Du kan alltid göra någonting”

Anmäl text- och faktafel

Hur känner du över att ha blivit nominerad?

– Det är inget som jag funderat över alls, men det är jättekul.

En söndag i maj var han på väg ut från Ica Maxi på Erikslund. På parkeringen uppfattade han att något inte stod rätt till. En bil började varva och kom sedan farande bakåt i hög fart. Bilisten, en man i 45-årsåldern, hade drabbats av ett sjukdomstillstånd och tappat kontrollen över bilen. Han körde på en kvinna och hennes kundvagn. Även fyra andra bilar blev påkörda innan Roger Björkeland hann agera.

Så här berättade han för VLT vid händelsen:

– Jag kände att det här går åt helvete, så jag kastade mig rent instinktivt in i situationen. Jag tänkte inte så mycket, utan jag tog tag i det ganska bestämt. Bilen stod och varvade mot en annan bil, och nånstans bakom låg kvinnan. Jag sa åt min fru att ta med barnen in i butiken. Sedan sprang jag till bilen och försökte få upp dörren, men den var låst. Jag ropade efter något hårt och fick snabbt ett fälgkors, slog in bakrutan och fick upp dörren. En annan person som kom och hjälpte mig kastade sig över kroppen på bilisten och jag slängde mig ner och fick bort fötterna från pedalerna.

Dottern trilskades på vägen ut från affären – det gjorde sannolikt att de klarade sig undan den skenande bilen.

– Det är klart att man tänker på vad som hade kunnat hända om vi kommit lite tidigare. Då hade vi nog blivit påkörda. Annars har jag inte tänkt så mycket på det här efteråt.

Han vet inte vem mannen som körde bilen är, eller vem personen var som blev påkörd. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhuset med höftsmärtor. Mannen kvicknade till när blodsockernivån höjdes.

– Hade tänkt vara tyst om det, men allting sprids så fort i dag.

Någon skrev på ett forum att det var en ”pundare” som kört på, en kommentar som sedan raderades.

– Då kände jag att sanningen skulle fram, att det var ett sjukdomsfall. Jag som var där visste ju hur det gått till.

Han vill inte bli kallad hjälte, tycker det är givet att hjälpa till, att agera när någon behöver hjälp är självklart för honom.

Lika självklar var hans insats en söndag i advent förra året. En flicka hade blivit knivskuren i axeln på Bangatan och skrikande sökte hon hjälp inne i dåvarande Nettobutiken.

– Jag reagerade instinktivt när alla andra i affären bara stod och tittade. Såg till att personalen stängde dörrarna och fick in flickan på lagret och kunde lägga ett tryck med papper över såret innan polis och ambulans kom, säger han och fortsätter:

– Jag blir tokig när folk bara står. Du kan alltid göra någonting, du kan alltid göra mer än du tror. Det är inte svart eller vitt.

Han har inte försökt ta reda på vem flickan, som skadades lindrigt, är. Säger att han inte tänkt så mycket på händelsen.

Roger Björkeland har uppenbarligen ett driv för att hjälpa, stötta andra. Han är tränare i sonens fotbollslag, IFK Västerås födda -07

Tycker du att vi engagerar oss för lite för att stötta andra?

– Har man tid och viljan tycker jag att man ska engagera sig. Jag vet att killarna i fotbollslaget inte hänger nere på stan, de spelar fotboll istället och det känns bra att bidra till det.

Mer om Roger Björkeland

Ålder: 47.

Bostadsort: Västerås.

Familj: Fru och sex barn (fem som bor hemma)

Yrke: Lastbilschaufför.

Intressen: Umgås med familjen. Fotboll (tränare för IFK Västerås pojkar -07), ishockey (följer VIK).

Nominering: Det skulle bli en vanlig söndagseftermiddag med familjen. Allt slutade i ett drama. Plötsligt backade en bil i hög fart på en kvinna och fyra bilar på parkeringen vid Ica Maxi på Erikslund. Föraren hade blivit akut sjuk. Roger agerade snabbt. Han slog sönder rutan på bilen med ett fälgkors och fick stopp på bilen och kunde hjälpa den sjuke föraren. Utan Rogers hjältemod kunde dramat ha fått ett betydligt värre slut.

