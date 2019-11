Rymdfilm: Möte med vår egen ohyggliga framtid - ”Alien” fyller 40 år och visas på Elektra

Ridley Scott väckte 1977 stor uppmärksamhet med sin film ”Duellanterna” och prisades som bäste debutant på festivalen i Cannes. Filmen byggde på en novell av Joseph Conrad och rosades för sin autentiska skildring av Napoleontiden.

Även om Scott på senare år uppmärksammats för historiska dramer som ”Gladiator” (2000) och ”Kingdom of Heaven” (2005), kom han inför sin andra film att rikta blicken och sin känsla för realistisk gestaltning mot stjärnhimlen och framtiden.

Det var George Lucas omvälvande nytändning för science fiction-genren med rymdoperan ”Stjärnorna krig” (1977) som övertygade Scott att han i nästa karriärdrag behövde ge sig ut i det stor okända mörkret.

Egentligen hade han planerat att fortsätta med historisk fiktion och filmatisera den keltiska sagan ”Tristan och Isolde”. Men istället för att skildra en irländsk prinsessas martyrdöd, förnyade Scott filmvärlden genom att 1979 ge den en ny hjältinna och samtidigt förlösa en superstjärna.

I en tillsynes inte allt för avlägsen framtid är ett handelsskepp på väg hem till jorden. Dess besättning väcks ur sin dvala av en mystisk nödsignal från en planet de passerar. Dess namn nämns aldrig i filmen, men i manuset heter den ”Acheron”, det vill säga ”Suckarnas flod” i den grekiska mytologin eller gränsfloden till Helvetet i Dante Alighieris ”Den gudomliga komedin” (1320).

Besättningsmännen följer pliktskyldigt rutinen och kommendör Dallas (Tom Skerritt) tar med sig två man till planeten för att spåra signalen. De finner ett störtat rymdfartyg tillhörande en främmande utomjordisk civilisation. Den jättelika piloten är helt uppfläkt, som om sprängd inifrån. En underofficer, Ellen Ripley (Sigourney Weaver), som är kvar på handelsskeppet, anar oråd och inser att den signal de fått inte är ett rop på hjälp, utan en varning.

I det främmande fartyget upptäcks också tusentals stora ägg. Ett av dem spricker och en spindellik varelse flyger ut och fäster sig på ansiktet på försteofficeren Kane (John Hurt). Mot sin vilja och bestämmelserna tvingas Ripley låta Kane återvända till fraktskeppet, ovetande om att de nu bär med sig en mycket otacksam och tämligen illasinnad fripassagerare.

Skeppet som Ripley färdas i heter ”Nostromo” och dess räddningsskyttel ”Narcissus”. Att de är namngivna efter romaner av Joseph Conrad är ingen slump. Genomgående i sitt författarskap utforskade Conrad människans mörker och bristande förmåga att handla moraliskt.

I ”Nostromo” för Conrad oss till den fiktiva bananrepubliken Costaguana, där västerlandets hejdlösa exploatering av naturresurser och människoliv skapat ett helvete på jorden. I ”Negern från Narcissus” ställs en isolerad besättning inför en moralisk prövning när en förlisning tvinga dem att väga självintresset mot gruppens bästa.

På samma vis ligger det gruppsykologiska djupet i ”Alien” i hur en besättnings befälshierarkier blir upplösta och underliggande klasskonflikter blossar upp, när den avskuren från samhället och resten av världen ställs inför en okänd och obegriplig livsfara. Samtidigt visar det exploaterande gruvföretaget som äger ”Nostromo” inte sätta något större värde på människoliv.

I filmen använde sig Scott av den lilla gruppen skådespelares egen dynamik och skapade en stark känsla av isolering i inspelningsmiljön som byggdes i en labyrintisk studio. Den 30-åriga Sigourney Weaver var en utpräglad teaterskådespelerska och hade bortsett från en liten roll i Woody Allens flerfaldigt Oscarbelönade komedi ”Annie Hall” något år tidigare, inte någon erfarenhet av att stå framför kameran. De andra medverkande, som Tom Skerritt, Veronica Cartwright, John Hurt och Yaphett Kotto, var sedan tidigare etablerade filmskådespelare.

Scott använde sig av Weavers osäkerhet inför de andra mer erfarna skådespelarna och den klaustrofobiska inspelningsmiljön för att förstärka skräckupplevelsen. Weaver skulle i dubbel bemärkelse, både som filmens huvudrollsinnehavare och befäl i besättningen, kämpa med att upprätta auktoritet och övervinna sin egen rädsla.

Det finns flera föreslagna, men omdiskuterade förlagor till ”Alien”. När filmen kom kännetecknades den av att den till skillnad från mycket av den science fiction som gjorts under den så kallade ”rymdåldern” på 1950- och 60-talet, gav en mindre romantisk bild av vad som fanns att finna ute i det oändligt svarta. Bland stjärnorna väntade inte nya världar att upptäcka och befolka, utan ren förintelse. Men sedan H. G. Wells roman ”Världarnas krig” (1898), en allegori över kolonialismens hänsynslösa imperialism och profetisk vision om världskrigens kommande vansinne, hade det också funnits en betydligt pessimistiskt bild av vårt möte med utomjordiskt liv.

Flera äldre romaner och filmer hade på ett liknande vis som ”Alien” skildrat mötet med till synes teknologilösa utomjordingar som tar död på allt levande som kommer i deras väg genom att parasitiskt besätta andra varelsers kroppar. Likaså var temat med ett rymdskepp eller forskarexpedition som upptäcker en uråldrig främmande civilisation, ett återkommande grepp.

Bland dessa verk märks John W. Campells roman ”Who Goes There?” (1938) (sedan framgångsrikt filmatiserad i John Carpenters ”The Thing” (1982)) eller Alfred Elton van Vogts berättelsesamling “The Voyage of the Space Beagle” (1950). Filmer som exempelvis Don Siegels ”Världsrymden anfaller” (1956) och Mario Bavas ”Planet of the Vampires” (1965) påminner också starkt om ”Alien” i tematik och scener. Annars är det Irvin Yeaworths science fiction-rysare ”Faran från skyn” (1958) som är en intressant förlaga. I filmen kommer en dödligt parasitiskt utomjording till jorden genom ett meteoritnedslag. Den sprider sig precis som varelsen i ”Alien” genom stora ägg och dess evolutionära överlägsenhet gentemot människan består inte i att den är teknologiskt överlägsen, utan att dess dödliga livskraft är ostoppbar.

Fred M. Wilcoxs film ”Förbjuden värld” (1956) var banbrytande i sitt sätt att närma sig frågan om artificiell intelligens också kan vara uttryck för liv. Detta motiv återfinns i ”Alien” och återkommer i flera av Scotts filmer, kanske mest utpräglat i klassikern ”Blade Runner” (1982).

Scott utforskar inte bara människans möte med utomjordiskt liv, utan ställer oss också frågan om den artificiella intelligens vi själva skapar är en sorts livsform. En invändning är att sann intelligens också kräver förmåga till autentiska moraliska överväganden. I Scotts filmer utvecklar maskiner etiska ståndpunkter och motiv, även om de inte alltid harmonierar med människans intressen. Han lurar oss också och får oss att tro att mänskliga karaktärer är just människor, när de i själva verket är robotar. I ”Alien” träffar vi dessutom på en varelse som skämmande nog existerar bortom vår mänskliga distinktion mellan biologi och teknologi.

Den uttalat erkända inspirationskällan till ”Alien” är den amerikanske skräcknestorn H. P. Lovecrafts roman ”Vid vansinnets berg” (1931), som inspirerade många efterkommande skräck- och science fiction-berättelser.

På Antarktis finner en forskningsexpedition infrysta kvarlevor av främmande livsformer (så egendomliga att det inte går att avgöra ifall de är djur eller växter) och spår av en civilisation som dateras från före månens uppkomst. Upptäckten ger forskarna en unik tillgång till vår planets dolda historia och dess biologiska livs uppkomst, men de får också betala priset för att ha skådat det mysterium som inte är ämnat för mänskliga ögon. Det de finner påminner om det som omnämns i ”Necronomicon”, ett ockult verk av den galne arabiske poeten Abdul Alhazred, som på 700-talet vände Allah ryggen för att dyrka gudar av dunkelt ursprung.

Lovecraft var själv influerad av Edgar Allan Poes knappt ett sekel äldre roman ”Arthur Gordon Pyms äventyr”. (1838) I denna sällsamma berättelse stöter ett brittiskt fartyg på jakt efter sjökor och sälar vid Antarktis, på en tidigare okänd ö med för breddgraden egendomligt milt klimat. Ön är bebodd av ett främmande, ”primitivt” människoslag som är helt svarta (även deras tänderna) och en fauna som till utseende och konsistens tycks härstamma från en helt annan värld. Dessutom finner besättningsmännen spår av en tidigare civilisation i form av en labyrint vars väggar är prydd med egendomliga hieroglyfer. Romanen slutar tvärt och mystiskt med att en jättelik vit varelse uppenbarar sig genom en tät dimma.

Likt Poe var Lovecraft mycket intresserad av fysik och hade dessutom tillgång till de stora landvinningar som gjordes inom vetenskapsområdet i sin samtid. I Lovecrafts kosmiska skräck är människan reducerad från skapelsens krona till ett ynkligt kryp eller boskap helt i händerna på krafter bortom vår egen dimension.

”Necronomicon” är också namnet på en bildsamling av den excentriske schweiziske konstnären Hans Rudi Giger, utgiven 1977. En av bilderna bär namnet ”Necronomicon IV” och visar förlagan till den fasansfulla varelse som kommer till liv i ”Alien”, pionjärverket för det som sedan kallats ”biologisk skräck”.

Hans Rudi Giger var influerad av surrealister som Salvador Dalí och magiska realister som Ernst Fuchs, men utvecklade en säregen form av av surrealism som utforskar det biomekaniska.

I sitt hemland hade Giger nått viss berömmelse med sin egendomliga bildvärld, men genom designen i ”Alien” skulle han erhålla en Oscarstatyett och snart ett internationellt erkännande.

De fasanfulla väsen som Giger målade och skulpterade, kom ur de mardrömmar som plågade honom svårt under hela hans liv. Redan som liten pojke hade hans terapeutiska eller exorcistiska skapande omvandlat föräldrahemmets källare till en ateljé som snarare påminde om ett skräckkabinett.

Giger betecknade sina varelser som ”biomekaniska” och gick exempelvis längre än samtida science fiction-författare i sitt utforskande av teknikens tilltagande influens på människans liv. I sin surrealism skildrade han det evolutionsbiologiska sambandet mellan det medvetna och undermedvetna och överskrider samtidigt gränsen mellan biologi och teknologi. I mytiska livmoderslandskap penetreras mjuka och svampiga foster och kön av vassa mekaniska spröt prydda med hieroglyfer av mystisk härkomst. Kött och maskin förenas i symbios i en och samma organism, inte lägre urskiljbara från varandra.

Besten i ”Alien” har en skelettliknande kropp av stål och i dess ådror flyter frätande syra. Till synes könlös dödar den sina offer genom att penetrera dem med en fallosliknande tunga som den skjuter ut som ett spjut eller med sin rakbladsvassa svans. Dess våldsamma begär att få döda verkar närmast sexuellt instinktivt och dess okonventionella reproduktion sker till priset av andra arters överlevnad. I designen till ”Alien” var Giger också inspirerad av expressionisten Francis Bacon, som i slutet av andra världskriget målade skrämmande antropomorfa väsen, mellanting av människor och monster, som en bild av människans nu uppenbart inneboende förmåga till gränslös ondska.

Med målningen "Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion" (1944), började Francis Bacon måla sina egendomliga antropomorfa varelser.

Samlade likt myror i jättestäder är vi nu uppkopplade i ett informationsnätverk som allomfattande medvetande. Teknologin är inte längre bara en förlängning av oss själva, utan en omistlig del av vårt väsen. I ”Alien” möter vi vår värsta mardröm: Det som ruvar inom oss.

