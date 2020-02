Rysarserien och skrällpotentialen – vi analyserar kvartarna: "Blir en holmgång över fem matcher"

EDSBYN–VETLANDA

Vägen till kvartsfinal: Edsbyn vann elitserien, Vetlanda slutade nia och slog ut Motala i åttondelen.

Möten i grundserien: Edsbyn–Vetlanda 7–2, Vetlanda–Edsbyn 3–13.

Det talar för Edsbyn: Allt.

Det talar för Vetlanda: Ingenting.

Kommentar: Ett slitet Vetlanda som fick ta omvägen via kvarten. Mot ett utvilat och fräscht Edsbyn. Det här ska faktiskt bara kunna sluta på ett sätt.

Edsbyn har defilerat sig igenom säsongen så här långt,och släpper in mindre än två mål per match. Har men sen spelare som Tuomas Määttä, Oscar Wikblad och Simon Jansson i offensiven, ja då kan det stundtals känna hopplöst att få stopp på "Byn".

Att Edsbyn inför slutspelet har fått ta över favoritmanteln från regerande mästaren Villa säger det mesta om vilket slags lag vi pratar om.

Värt att poängtera är också att Edsbyn gjorde 20 mål på Vetlanda på lagets två möten under grundserien. Så tre raka här, sen kan Edsbyn börja ladda för semifinal.

Vetlanda kan se tillbaka på en ganska positiv säsong, men den tar slut här. Det skiljer för mycket mellan lagen.

Tips: 3–0 i matcher.

VILLA LIDKÖPING–AIK

Vägen till kvartsfinal: Villa slutade tvåa i elitserien, AIK blev sjua och slog ut Hammarby i åttondelen.

Möten i grundserien: AIK–Villa 2–6, Villa–AIK 3–3.

Det talar för Villa: Kvaliteten i truppen och en stigande formkurva.

Det talar för AIK: Matchvinnarna och rutinen.

Kommentar: AIK kommer stärkta efter att ha gått segrande ur ett derbyslag. Visst, säkerligen slitet efter ett oerhört intensivt matchande på slutet, men samtidigt med den energi som den typen av vinster ger. Att AIK kan störa Villa såg vi på annandagen, när stockholmarna på ett respektlöst sätt klev ut på bortaplan och snodde med sig en poäng hem från Lidköping.

Men det var då och nu är nu. Och det var elitserien och det här är slutspel. Villa kommer inte att släppa iväg någonting på hemmaplan i den här kvartsfinalserien. Det är ett Villa som efter ett skade- och sjukdomsinferno ser allt bättre ut och visst har vi börjat skåda den där slutspelsformen som många av spelarna i laget har pratat om ska prickas in helt rätt.

Villa kan få slita ganska hårt den här kvartsfinalserien, och möjligen till och med tappa någon match på Bergshamra. Men semifinal blir det.

Tips: 3–1 i matcher.

SANDVIKEN–BROBERG

Vägen till kvartsfinal: SAIK slutade trea i elitserien, Broberg sexa.

Möten i grundserien: Broberg–SAIK 6–6, SAIK–Broberg 7–5.

Det talar för SAIK: Daniel Berlin, Erik Säfström, Linus Pettersson. Spetsen som gör skillnad.

Det talar för Broberg: Starkt självförtroende och ett gediget grundspel efter en av klubbens starkaste säsonger på länge.

Kommentar: Kvartsfinalernas största skrällpotential hittar vi utan tvekan i Broberg, för det är ju så att man trots allt kliver in som underdog här. Även om jag håller den här matchserien som helt öppen. En titt på mötena mellan lagen under grundserien stärker bara den tesen.

Broberg har svarat för en riktigt fin säsong, på förhand var det nog inte många som trodde att söderhamnarna skulle sluta topp sex. En målgladare Martin Söderberg än någonsin, den outtröttlige och så offensivt vassa Vadim Arkhipkin och en lyckad värvningsstrategi är några av förklaringarna till det.

SAIK:s tredjeplats är starka papper även det. Tunnare än tidigare men med ledande spelare som Daniel Berlin, Erik Säfström och Linus Pettersson kvar så står SAIK fortsatt starkt. Dessutom har yngre spelare som Albin Airisniemi och Hannes Edlund klivit fram på det sätt som klubben hoppats på.

Frågetecknet för SAIK: Hur reagerar man på att skickas ut ur hemmaborgen Göransson Arena? Utomhusmatcher på anrika Jernvallen är det som väntar nu.

Brobergs semifinaldrömmar känns mer realistiska än på evigheter. Men känslan är ändå att SAIK löser det här, även om ingen blir förvånad om det krävs fem matcher för att göra det.

Tips: 3–2 i matcher.

VÄSTERÅS–BOLLNÄS

Vägen till kvartsfinal: VSK slutade fyra i elitserien, Bollnäs femma.

Möten i grundserien: Bollnäs–VSK 2–4, VSK–Bollnäs 4–4.

Det talar för VSK: Formstarkt lag på uppåtgående, många matchvinnartyper.

Det talar för Bollnäs: Sparkapitalet. Har underpresterat så här långt.

Kommentar: Ska vi kalla det här för rysarkvarten? Det krävdes målskillnad för att skilja lagen åt i grundserien. Vad krävs här? Inte osannolikt en holmgång över fem matcher. Oerhört svårtippad matchserie som kan luta över åt vilket håll som helst, den på förhand mest intressanta och oförutsägbara av de fyra kvartarna.

En femteplats i elitserien var inget annat än en missräkning för ett hårdsatsande Bollnäs. Här finns det mer att kräma ur, och det är väl det som främst talar för hälsingarna i den här serien. Men nivån måste upp, annars blir det jobbigt här. Christoffer Fagerström och Daniel Mossberg var nyförvärven som skulle göra skillnad – dags att visa det nu.

Sen är frågan hur Bollnäs reagerar på Svenne Olssons oväntade paus från bandyn?

VSK kliver in till slutspelet med en uppåtgående trend, västeråsarna har växt och växt under säsongen och det saknas inte direkt matchvinnartyper här heller. Magnus Joneby, Martin Landström, Daniel Johansson, Tobias Holmberg och Stefan Edberg för att nämna några. Just Daniel Johansson har varit stekhet på slutet och känslan är att han kommer att spela en stor roll här.

Hur det slutar? Ja, vem vet. Men vi kan konstatera att VSK nog är rätt glada över att man knep den där fjärdeplatsen och får hemmaplansfördel om det går så långt som till fem matcher.

Tips: 3–2 i matcher.