Så arbetar VSK Fotboll – inför möjligheten till utökad publik: ”Kommer hitta sätt att lösa det”

På onsdagen kom beskedet att den lättnad på restriktioner som skulle tillåta fotbollsklubbar att ta in 500 åskådare på sina matcher skjuts upp ytterligare en gång. 1 juni är det nya datumet som gäller – dagen efter VSK Fotbolls hemmamöte med Brage.

När 17 maj tidigare var datumet som gällde för lättnaderna flyttades flera allsvenska matcher från dagen innan. Men när VLT-sporten på torsdagen når VSK:s ordförande Anna Sjödin berättar hon att klubben ännu inte inlett några diskussioner om att flytta Bragematchen.

– Just nu avvaktar vi besked om vi kan och får ta in publik. Vi vill inte göra något som inte är smittsäkert. Huruvida vi kan flytta matchen har vi inte diskuterat i nuläget, utan vi kämpar för fullt för att kunna göra smittsäkra arrangemang och få ok på det, säger Sjödin.

Precis som tidigare under pandemin är 1 juni ett datum som givetvis inte är skrivet i sten. Men oavsett om det blir då eller senare menar Sjödin att det är ett viktigt första steg.

– Det betyder oerhört mycket för oss som klubb. Fotboll ska framför allt upplevas live, och jag tror alla som älskar fotboll bara längtar efter att få komma ut igen och se det live. Vi hoppas varje dag att det äntligen ska ändras så vi får ta in publik. Nu har vi förmånen att få ta in åtta stycken. Det är bättre än noll, men vi från fotbollens sida kan tycka att det är mer rimligt att ta in på procentantal på arenorna. Vi kan ta in drygt 7 000 men får ta in åtta personer.

Samtidigt betonar VSK-ordföranden tydligt hur viktigt klubbens ansvar i att inte riskera en ökad smittspridning är.

– Det är självklart jätteviktigt att vi säkerställer att vi kan ta in publik på ett smittsäkert sätt. Tyvärr ökar smittan i Västmanland nu. Det är absolut inte bra och det är klart att vi ska dra vårt strå till stacken, säger Sjödin och fortsätter:

– Sen kan vi göra det även om vi tar in publik, även om allt är teoretiskt just nu. Vi hade förmånen att få prova att ta in publik i höstas, och det kom aldrig till vår kännedom att någon smittades vid det tillfället. Vi upplevde att vi gjorde det på ett smittsäkert sätt med kiosker stängda, anvisade platser och fler entréer.

Det var i hemmamatchen mot Trelleborg i början av november som VSK fick chansen att ta in 300 åskådare på Iver Arena i ett kort fönster med lättade restriktioner. Då lyckades VSK, trots ökade kostnader för arrangemanget utan några ökade biljettintäkter, gå plus på arrangemanget.

– Det blir också teoretiskt, allt handlar om hur mycket vi får ta in. Men ja, det är klart att det kostar att ha ett arrangemang. Det är hyra för anläggning, det är vakter, och så visade. Det är klart att det är kostnader. Men vi får tillsammans försöka hitta lösningar för att finansiera de kostnaderna. När vi tog in 300 i höstas fick vi ett överskott på den matchen. Vi hade fantastiska samarbetspartners som skänkte saker vi kunde sälja och allt gick rakt in till oss. Sen fick man också swisha bidrag om man ville.

– Jag tror säkert att om vi inte får ta in maximalt på arenan så går det att hitta sätt så vi inte går back, för det har vi inte råd med. Sen har vi fantastiska supportrar, medlemmar och företag som gärna bidrar på olika sätt som gör det möjligt för oss att öppna upp. Jag ser bara fram emot den dagen vi får öppna och är övertygad att vi kommer hitta sätt att lösa det här på, som inte kommer äventyra klubbens ekonomi på något sätt.

Precis som när det nu är åtta åskådare på läktarna kommer biljetter vid en eventuellt ökad publikgräns i första hand att lottas ut bland säsongskortsinnehavare, partners eller ägare av det så kallade VSK-kortet, ett alternativ till årets säsongskort som till ett lägre pris ger förtur till biljetter så länge publikantalet är begränsat.

– I första hand lottas biljetterna ut till dem, och sen i andra hand kommer vi släppa lösbiljetter. Men det blir också en teoretisk fråga. Säg att vi får släppa på många fler, då släpper vi ju lösbiljetter och det vore fantastiskt.

Svensk elitfotboll, Sef, har under våren arbetat hårt för att få möjligheten att släppa in fler åskådare på svenska fotbollsmatcher. Där har man gjort en bedömning av hur många åskådare som kan släppas in på ett smittsäkert sätt vid olika nivåer.

– Sef tog fram en öppningsplan med olika skyddsnivåer. På skyddsnivå A, den mest kravfyllda, är vår bedömning att vi kan ta in 502 personer.

Även vid den hårdaste skyddsnivån bedöms det med andra ord att Grönvitt kan ta in 500 personer på Iver Arena. Då ska man också ha med sig att restriktionerna med all sannolikhet inte kommer lättas innan smittläget förbättras.

Med andra ord kommer 500 åskådare aldrig att vara ett problem för er, ur det perspektivet?

– Nej, inte om man går efter det Sef tagit fram. Vår bedömning är att 500 är absolut inget problem. Vi har många ingångar, vi kommer märka upp säten, vi har ett system för att hantera fika utan att öppna kiosker och ett system för att hantera toalettbesök på ett säkert sätt. Sen finns det inga garantier för något, men vi kommer göra vårt yttersta för att minska risken. Det tror jag alla gör just nu.