Så blir Västerås underjordiska livescen – då kan den stå klar

Det har lyfts många röster om att centrala Västerås har för få livescener – även innan klassiska spelstället Bankiren slutligen gick i graven i mitten av sommaren.

Många har säkert glömt bort Melkerbiografen, som återuppstod under Live at Heart i augusti 2019. Den mystiska biografen som ligger två våningar under marken på Aseatorget tillhörde Asea men bommades igen redan på 70-talet. Nu äger Kungsleden fastigheten.

Tanken var att komma i gång med regelbundna konserter och andra events under 2020 – men så kom pandemin.

Nu börjar det dock åter röra på sig för vad som väntas bli Västerås nya musikscen.

Kungsleden hoppas kunna dra i gång verksamheten under första kvartalet 2022.

– Vi hade årsskiftet som målsättning men det kan bli tufft att hinna. Vi befinner oss just nu i förhandlingar med en operatör som ska kunna driva den här biografen.

Vilken operatör?

– Det kan jag inte säga just nu med hänsyn till förhandlingarna.

Operatör, är det någon sorts eventbyrå eller privatperson?

– Man skulle kunna kalla det för en sorts eventbyrå, som dels ska kunna anordna egna evenemang, dels hantera externa bokningar, alltså från vem som helst egentligen.

Vilka slags evenemang blir det, och hur ofta?

– Musikarrangemang, konferenser och allt däremellan. Förhoppningen är att det ska hända saker där så ofta som möjligt.

Flera gånger i veckan?

– Absolut. Vi vill ha så hög beläggning som möjligt.

2022 anordnas Scenkonstbiennalen, som består av en stor mängd olika seminarier, samtal, mingel och workshops som initieras och arrangeras av Scensveriges medlemmar, i Västerås.

Förra veckan besökte dess representanter Melkerbiografen.

– Vi har redan förfrågningar från stora event som kommer till Västerås i framtiden, vilket är jätteroligt. Det säger någonting om den unika stämningen i Melkerbiografen och hur attraktiv den är. En mellanstor scen är verkligen någonting som saknas i centrum.

Nu är alltså målsättningen att nå ett avtal med operatören som vill sköta bokningarna på Melkerbiografen. Därefter väntar en renovering innan konserter, konferenser och alla slags evenemang kan dra i gång.

– Det mesta kommer se likadant ut, eftersom det är mycket av charmen med stället, men fräschas upp. Vi kommer modernisera ljud och ljus. Bygga en ny entré. Och så kommer vi bygga en bardisk.

Publikkapaciteten väntas hamna på 150–170 åskådare.