Så fixade västeråsaren Irfan superjobbet på NASA – nu planerar han nästa månlandning

– Västerås är som ett andra hem för mig, det krävdes speciella omständigheter för att få mig att bryta upp ännu en gång och flytta till ett nytt land, säger Irfan Sljivo som flyttade till Västerås från Sarajevo för att doktorera i säkerhetskritiska system vid Mälardalens Högskola för sju år sedan.

Och ett jobb på NASA var just det, en speciell omständighet. Däremot var processen att få skriva under det anställningsavtalet inte helt enkel och att landa ett jobb på NASA var aldrig en barndomsdröm. Det var en idé som växte fram när han under doktorandtiden på Mälardalens högskola mötte några inom samma bransch som redan arbetade på NASA, Ames forskningscenter i Silicon Valley.

– Det sådde ett frö att kanske kunde det vara något för mig också, säger Irfan Sljivo.

Så när Västerås blev värd för en internationell konferens på området föll bitarna på plats. Då mötte han den person som senare skulle komma att bli hans nya chef på rymdcentret. När han sedan anmälde intresse för en utlyst tjänst startades diskussionerna, men att faktiskt få en anställning krävde mer än ett ja från bara en chef.

– Först var det intervjuer online innan jag faktiskt åkte över till Silicon Valley och fick träffa alla på plats. Väl där var det en del av intervjun att träffa alla på avdelningen där jag skulle börja jobba. Efteråt ger de feedback till chefen om vilket intryck de fick och alla måste acceptera dig om du ska få jobbet, säger Irfan Sljivo.

Avdelningen hade strax under 20 anställda, men kontorsminglet gick bra och i november förra året blev det klart att tjänsten var hans. Nu har han varit i San Francisco i tre veckor och försöker orientera sig i sin nya hemstad. Men att hitta boende i hjärtat av Silicon Valley är inte helt lätt. Förutom en mer tillåtande bostadsmarknad är det två saker han kommer sakna mest med Västerås.

– Det kanske låter konstigt men luncherna. Först tyckte jag att det var dåligt med restauranger i stan men jämfört med här var det riktigt bra. Jag saknar också alla naturstigar där man kan gå ut och springa. USA är inte byggt för fotgängare, säger Irfan Sljivo.

Att vara ute i naturen och springa är ett av hans större intressen vid sidan av jobbet. Det har blivit fler än ett maraton och har han inte hunnit springa en dag blir det en tur i spåret oavsett hur sent på kvällen det blir. Något som nu kan bli svårt. Däremot är nya miljön unik på andra sätt, bredvid labbet där han ska arbeta ligger NASA:s träningsområde inför resorna till Mars. Några dolda rymdvarelser har han däremot skymtat än och under sin tid på NASA ser han mest fram emot ett annat projekt.

– Målet är just nu att skicka människor till månen igen till 2024, det blir spännande att vara en del av allt som är på gång. Det är mycket som kommer hända här de närmsta åren, säger Irfan Sljivo.

Om Irfan

ÅLDER: 32

BOR: Mountain View, Kalifornien, USA

STUDIER: Masterprogram i datavetenskap vid universitetet i Sarajevo. Doktorerat i säkerhetskritiska system på Mälardalens Högskola i Västerås.

YRKE: Arbetar med säkerhetskritiska system för NASA. Enkelt förklarat handlar det om att kontrollera att datorsystem som om de inte fungerar riskerar att orsaka stor skada för sin omgivning eller människors liv. Till exempel system som styr kärnkraftverk, flygplan och rymdraketer.

INTRESSEN: Tränar inför maraton, spelar olika sporter. Under tiden som doktorand började jag resa väldigt mycket vilket jag uppskattade.

BÄSTA MATSTÄLLET I VÄSTERÅS: Bellman och Bianchi innan det stängde.

BÄSTA LÖPRUNDAN I VÄSTERÅS: Jag gillade att springa längsmed vattnet, ner mot Björnön. Jag hade svårt att hitta bra backar att träna i ett tag så det blev många varv på Djäkneberget tills jag hittade till Rocklunda där det är mer kuperad terräng.