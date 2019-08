Så fortgår arbetet på Hällas nya foodcourt: ”Allting går enligt tidsplanen”

Som VLT avslöjade i början av sommaren så är det snart dags för Efendys Restauranger att slå upp portarna i H&M:s gamla lokaler på Hälla Shopping.

Vad har hänt sedan senast då min kollega var här?

– Det är en hel del som har hänt sedan dess. Just nu håller vi på att planera köksinredningen och själva restauranginredningen. Fokuset nu under sommaren har legat på att ta reda på vad som ska byggas när det gäller el och ventilationer. Just nu är det semestertider och då står allt lite stilla, men allt går som vi planerat.

Efendys Restauranger öppnar tillsammans med MaxFastigheter.

– Vi har ett bra samarbete tillsammans med dem och vi har delat upp jobbet lite, MaxFastigheter får ta hand om byggprojektet och vi tar hand om det andra inför öppningen.

Hur många restauranger blir det totalt?

– Det kommer att bli ett kafé och fyra kök med libanesiskt, turkiskt, svensk husmanskost à la carte och italienskt med pizza, pasta och lasagne. När det gäller maten ska vi satsa på färskvaror och kvalitet. Vi ska jobba fram en ny matkultur där det finns något för alla - veganer, människor med allergier, barn och äldre. Det är en viktig del av vårt koncept.

Hur ser rekryteringsarbetet ut?

– Vi kommer behöva anställa mellan 25-35 personer. Jag har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och i slutet av augusti ska vi ha stora gruppmöten och arbetsintervjuer. Men vi har redan börjat annonsera och fått in några ansökningar, så det är positivt.

Det här är Efendys Restaurangers första öppning någonsin. Enligt Rizan Mustafa är det bara början.

– Härifrån ska vi utvecklas och inom några år hoppas vi på att ha fem till tio restauranger runt om i Sverige. Målet är att öppna två restauranger per år som franchise. Nu startar vi i Västerås, och våren 2020 ska vi etablera oss på två orter till.

Lokalen som är under ombyggnad är 1 400 kvadratmeter. Det kommer finnas mellan 370 och 400 sittplatser, och barnfamiljerna kommer få ett lekrum. Något som Rizan Mustafa saknat på Hälla Shopping tidigare.